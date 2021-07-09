Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров

Линейка гибридов Bentley пополнилась седаном Flying Spur Hybrid. Такая версия у модели появилась впервые, причем силовая установка здесь отличается от той, что используется на гибридной Бентайге. В её основе - битурбомотор V6 2.9, дополненный, как и прежде, установленным между ДВС и коробкой передач электромотором. Электрифицированная четырехдверка почти не уступает в разгонной динамике машинам с V8, но при этом на полном баке и с заряженным аккумулятором может проехать 700 километров. Всё это - часть стратегии Beyond100, согласно которой к 2026 году все Bentley будут или бензоэлектрическими гибридами, или электромобилями





Двигатель V6 2.9 с двумя турбокомпрессорами twin-scroll на Flying Spur Hybrid развивает 416 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента при 5650 оборотах в минуту. Между ним и трансмиссией установлен электромотор мощностью 136 сил и 400 Нм метров, который обеспечивает комбинированную отдачу всей установки в 544 силы и 750 Нм (+95 л.с. по сравнению с Bentayga Hybrid). Этого достаточно, чтобы седан набирал первую «сотню» за 4,3 секунды, что всего на 0,2 секунды медленнее Flying Spur V8.

Батарея емкостью 14,1 киловатт-часа позволяет седану проезжать без запуска ДВС чуть больше 40 километров, и полностью заряжается за 2,5 часа. Кнопкой на центральной консоли можно выбирать один из трех профилей работы силовой установки. Режим движения на электротяге EV Drive активируется при запуске машины; Hybrid полагается на данные навигационной системы, чтобы оптимально распределять нагрузку между ДВС и электромотором; а Hold экономит заряд батареи для последующего его использования.

Покупателям гибридного Flying Spur доступны более 60 цветов кузова и 17 - интерьера, плюс пакет Blackline Specification с черным декором и несколько вариантов колес диаметром до 22 дюймов. Через приложение My Bentley можно удалённо получать отчет о состоянии машины, запускать зарядку, а также прогревать или охлаждать салон до оптимальных 22 градусов. Бонус - доступ в города и зоны со сверхнизким уровнем выбросов. Приём заказов на Flying Spur откроется эти летом. Поставки намечены на конец года.