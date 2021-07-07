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Китайский агрегатор такси DiDi готовятся к выходу на рынок Украины
09:52 07.07.2021 |
Крупнейший китайский сервис такси DiDi запустил сайт для Украины и ведет найм сотрудников.
«Китайский Uber» - сервис вызова такси DiDi запустил сайт для Украины и завел страничку в Facebook.
На сайте указано, что компания скоро начнет работать в Украине. Также есть кнопки для скачивания приложений на iOS и Android.
Также компания опубликовала на LinkedIn вакансию legal-менеджера. На данный момент набор людей по этой вакансии закрыт.
Как отметил в комментарии изданию dev.ua генеральный менеджер компании Glovo в Восточной Европе и Центральной Азии Дмитрий Расновский, часть менеджеров среднего звена ушла из Glovo в DiDi на более высокие позиции.
Как сообщается на сайте DiDi, комиссия сервиса для водителей не будет превышать 12%.
Напомним, что впервые о планах DiDi по выходу на украинский рынок стало известно в феврале этого года. По данным СМИ, сервис начал набирать команду для запуска еще в прошлом году.
Для Украины DiDi станет четвертым большим сервисом такси после Uklon, Bolt и Uber, в котором у DiDi есть доля.
Недавно DiDi привлек более $4 млрд в ходе IPO на Нью-Йоркской бирже и столкнулся с давлением китайских регуляторов через несколько дней после листинга.Администрация киберпространства Китая (CAC) приказала магазинам приложений удалить сервис вызова такси Didi, из-за незаконного сбора личных данных пользователей.
CAC объявил, что регистрация новых пользователей в сервисе Didi приостанавливается в ожидании "обзора кибербезопасности". Представитель Didi подтвердил, что приложение будет удалено из магазинов и добавил, что пользователи, загрузившие сервис могут продолжать пользоваться им в обычном режиме.
В течение последних нескольких недель регулирующие органы Китая плотно взялись за технологические компании за ряд нарушений, связанных с антиконкурентным ведением бизнеса, сообщает The Wall Street Journal. Регулятор уделяет особое внимание непоследовательному ценообразованию и способам обработки данных пользователей приложениями.
DiDi - китайский конгломерат, предоставляющий транспортные услуги более чем 450 миллионам пользователей в более чем 400 городах Китая. Штаб-квартира компании находится в Пекине.
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