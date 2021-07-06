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Rimac объединился с Bugatti
23:17 06.07.2021 |
Слухи об объединении хорватской Rimac Automobili и Bugatti Automobiles подтвердились. Совместное предприятие Bugatti Rimac d.o.o., в котором неравными долями будут владеть Rimac Group и Porsche, юридически оформят в четвертом квартале 2021 года, после получения одобрений от антимонопольных ведомств нескольких стран. Бренды сохранят независимость и свои производственные площадки: Rimac в Загребе, Bugatti - в Мольсайме. Однако со временем переберутся в новую штаб-квартиру на территории комплекса Rimac Campus стоимостью 200 миллионов евро.
Согласно сделке, бо́льшая доля (55%) в Bugatti Rimac будет принадлежать Rimac Group, тогда как Porsche достанется 45 процентов акций. Но при этом доля Porsche в самой группе Rimac составляет 24 процента, то есть за немцами, судя по всему, останется последнее слово при принятии всех стратегических решений. Важный момент: основной бизнес Римаца, разработка тяговых батарей, электрических силовых приводов и других компонентов для сторонних производителей, будет выделен в отдельную компанию - Rimac Technology, на 100 процентов принадлежащую Rimac Group и не являющуюся частью СП Bugatti Rimac.
Оба бренда, Rimac и Bugatti, объединят опыт разработки и ресурсы для совместного создания новых моделей. Бугатти получит доступ к технологиям Римаца, а хорватам достанется лояльная клиентура французов и обширная дилерская сеть. На первом этапе фирмы продолжат работать из своих штаб-квартир в Загребе и Мольсайме, но в будущем глобальный офис Bugatti Rimac переместится на территорию Rimac Campus, научно-технического центра в паре километров от старой штаб-квартиры Rimac. Там же будет находиться дочерняя Rimac Technology.
Комплекс общей площадью 200 тысяч квадратных метров и стоимость 200 миллионов евро планируют завершить к 2023 году. Дизайн-проект поручен хорватскому архитектурному бюро 3LHD, построившему в китайском Гуанчжоу пятизвёздочный отель LN Garden. В кампусе будут работать 2500 сотрудников - они займутся разработкой совместных моделей Rimac и Bugatti, в том числе преемников Nevera и Chiron. Комплекс обещают сделать современным, светлым и дружественным к окружающему его ландшафту.
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