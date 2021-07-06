Nissan анонсировал новый электрический кроссовер

Nissan выпустит загадочный вседорожник на платформе CMF-EV, который будет производиться на новейшем флагманском предприятии в Великобритании. В строительство завода будет вложено несколько миллиардов фунтов стерлингов, но кроме электромобилей там будут выпускать и аккумуляторные батареи для них - причём довольно большими тиражами. За экологически чистую электроэнергию для питания фабрики будет отвечать десяток новых солнечных электростанций на 132 мегаватта.

Японская компания Nissan представила проект EV36Zero - так назвали новую флагманскую фабрику по производству электромобилей в британском городе Сандерленд. На строительство завода выделят один миллиард фунтов стерлингов, а трудиться там будет более шести тысяч человек. В чуть более отдалённой перспективе в комплекс инвестируют ещё 1,8 миллиарда фунтов стерлингов и организуют ещё 4500 рабочих мест к 2030 году. Кроме выпуска электрокаров, фабрика EV36Zero будет заниматься производством аккумуляторных батарей и возобновляемых источников энергии. Nissan обещает обеспечить на 100 процентов «чистую» электроэнергию для производства, для чего будет построено 10 солнечных электростанций на 132 мегаватта.

Первенцем флагманского предприятия станет новый электрический вседорожник на платформе CMF-EV, в разработку которого инвестировали 420 миллионов фунтов стерлингов. Его название и прочие детали пока хранятся в тайне, однако Nissan обещает ему совершенно новый дизайн и небывалый уровень эффективности батареи. Электрокар будет продаваться на международных рынках, а все подробности о модели, включая цены и спецификации, раскроют позже. Фабрика EV36Zero должна обеспечить выпуск батарей тиражом не менее 100 000 штук в год, причём бывшие в употреблении элементы питания будут использоваться повторно.