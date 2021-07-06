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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Nissan представил самую экстремальную версию Navara

23:26 05.07.2021 |

Транспорт

Nissan представил самую экстремальную версию Navara

 

В середине июня Nissan Australia анонсировала экстремальную версию пикапа Navara под названием PRO-4X Warrior. Машину представили, не вдаваясь в технические подробности, и только сейчас «Боец» раскрылся во всей красе. Подготовленный к покорению самых сложных маршрутов австралийского континента, пикап построен силами местной инжиниринговый фирмы Premcar. Он оснащен лифт-комплектом подвески, новыми амортизаторами и пружинами, а также силовым передним бампером с интегрированной светотехникой.


В программе Warrior со стороны Premcar задействованы 35 человек. Это инженеры, технологии и руководители, которые в 2019 году участвовали в создании Navara N-TREK Warrior, а сейчас решили адаптировать ту же формулу к PRO-4X. Главные цели проекта - улучшение внедорожных возможностей пикапа, повышение комфорта и точности управления.

 

И первым делом Наваре увеличили дорожный просвет - с 220 до 260 миллиметров. Угол въезда составил 36 градусов против 32 у заводской модификации, а съезда, из-за установки полноразмерной запаски, напротив, уменьшился с 19,8 до 19 градусов. Колея расширена с 1570 до 1600 миллиметров.

 

Также Navara PRO-4X Warrior получил совместимый с лебедкой силовой бампер, брендированные красные защитные пластины из трехмиллиметровой стали и 17-дюймовые колеса с шинами Cooper Discoverer All Terrain AT3 размерностью 275/70/R17. Но всё же самые серьезные изменения затронули подвеску.

 
В Premcar заменили передние пружины на более мягкие, плюс перекалибровали задние. Передним амортизаторам снизили демпфирование низкоскоростного сжатия, улучшив комфорт и повысив изоляцию от дорожного шума. Уровни высокоскоростных сжатия и отбоя тем временем возросли на 50 и 100 процентов соответственно для предотвращения ударов кузова об ограничитель хода при проезде крупных неровностей.

При всём при этом двигатель у Navara PRO-4X Warrior остался прежний - дизель 2.3 мощностью 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Коробка - шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «автомат». Привод только полный.
По материалам: Motor.ru
 

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