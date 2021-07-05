Американские власти ужесточили контроль за авариями с участием автопилотов

Системы автономного вождения получают всё большее распространение, поэтому американские власти решили обратить на них пристальное внимание. Отныне все производители автомобилей в США будут обязаны немедленно уведомлять Национальное управление по безопасности дорожного движения США обо всех произошедших авариях с участием автопилотов со второго по пятый уровень автономности по шкале SAE.

Автопроизводители много рассказывают о преимуществах водительских ассистентов, но информации об их недостатках довольно мало. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) всерьёз намерено изучить особенности технологий автономного вождения при помощи новых правил отчётности об авариях транспортных средств, оборудованных передовыми системами помощи водителю и автоматизированными системами вождения. Теперь все производители автомобилей, оборудования и программного обеспечения должны будут сообщать в NHTSA о сбоях автопилотов со второго по пятый уровень автономности, если те были задействованы во время аварии или непосредственно перед столкновением.

Это поможет экспертам повысить прозрачность работы систем автономного вождения, потенциально выявляя общие закономерности или проблемы, которые могут существовать в этой сфере. Производители должны будут сообщать в NHTSA об аварии с участием транспортного средства, оборудованного автопилотом 2-5 уровня, в течение одного дня, а через 10 дней в управление должен быть направлен подробный отчёт. Требуется немедленное уведомление, если авария повлекла за собой травму или смерть любого из участников, обездвиживание автомобиля или даже срабатывание подушки безопасности.