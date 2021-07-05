Финансовые новости
- |
- 05.07.21
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американские власти ужесточили контроль за авариями с участием автопилотов
15:53 05.07.2021 |
Системы автономного вождения получают всё большее распространение, поэтому американские власти решили обратить на них пристальное внимание. Отныне все производители автомобилей в США будут обязаны немедленно уведомлять Национальное управление по безопасности дорожного движения США обо всех произошедших авариях с участием автопилотов со второго по пятый уровень автономности по шкале SAE.
Автопроизводители много рассказывают о преимуществах водительских ассистентов, но информации об их недостатках довольно мало. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) всерьёз намерено изучить особенности технологий автономного вождения при помощи новых правил отчётности об авариях транспортных средств, оборудованных передовыми системами помощи водителю и автоматизированными системами вождения. Теперь все производители автомобилей, оборудования и программного обеспечения должны будут сообщать в NHTSA о сбоях автопилотов со второго по пятый уровень автономности, если те были задействованы во время аварии или непосредственно перед столкновением.
Это поможет экспертам повысить прозрачность работы систем автономного вождения, потенциально выявляя общие закономерности или проблемы, которые могут существовать в этой сфере. Производители должны будут сообщать в NHTSA об аварии с участием транспортного средства, оборудованного автопилотом 2-5 уровня, в течение одного дня, а через 10 дней в управление должен быть направлен подробный отчёт. Требуется немедленное уведомление, если авария повлекла за собой травму или смерть любого из участников, обездвиживание автомобиля или даже срабатывание подушки безопасности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Расистский скандал. Отправит ли Зеленский в отставку Ткаченко за Ашион
|Позитив недели. РЛС «Феникс» станет новыми «глазами» для украинских ЗРК
|Синхронное надувательство. Как Пушилин с Пасечником компенсировали повышение пенсий поднятием тарифов
|Доллар подорожал 2 июля на покупках автодорожников и иностранцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Daimler, Volvo и Traton планируют создать совместное предприятие, которое займется сетью зарядных станций для грузовиков
|Американские власти ужесточили контроль за авариями с участием автопилотов
|Канада запретила продажи автомобилей с ДВС с 2035 года
|Первое большое обновление для Windows 11 выйдет во второй половине 2022 года
|Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon
|Немецкий бизнес жалуется на беспрецедентное число кибератак
Это интересно
|Ричард Брэнсон и Джефф Безос полетят в космос. Основатель Amazon возьмет с собой 82-летнюю астронавтку
|Китайцы создадут самый мощный в мире лазер, чтобы синтезировать неизвестную материю
|Volvo показала предвестника будущей линейки электромобилей
|В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле
|640 л.с. и 3,3 секунды до «сотни»: представлен быстрейший Porsche Cayenne Turbo GT
|WhatsApp тестирует сообщения, исчезающие сразу после прочтения
|Исходный код интернета продан за $5,4 миллиона как NFT