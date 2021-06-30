Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно

Летающий автомобиль AirCar совершил первый в истории для подобного типа транспортного средства междугородний полёт.

35-минутный полёт из Нитры в Братиславу был совершён 28 июня. Расстояние между этими городами составляет 96 км, что, с учётом встречающихся населённых пунктов, выливается примерно в 1 час езды на автомобиле. Лететь на автомобиле, как видим, почти вдвое быстрее.





На видео также запечатлён процесс трансформации AirCar из своего самолётного состояния в автомобильное. Это занимает около трёх минут.

В текущем виде AirCar Prototype 1 оснащается двигателем BMW мощностью 160 л.с. Имеется и парашют. Машина уже показала способность лететь на высоте до 2500 м со скоростью до 190 км/ч.

AirCar Prototype 2 получит двигатель мощностью уже 300 л.с. и сертификат EASA CS-23. Такой аппарат сможет двигаться в воздухе со скоростью до 300 км/ч при дальности полёта до 1000 км.