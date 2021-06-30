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Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler
09:23 30.06.2021 |
Компания Jeep презентовала новую версию длиннобазного внедорожника Wrangler Unlimited, предназначенную для покорения серьёзного бездорожья. Она получила название Xtreme Recon и обеспечивает автомобилю, как уверяет производитель, отменную геометрическую проходимость и самый высокий дорожный просвет в классе. А главное, что эти характеристики даже лучше, чем у конкурента экстремального «Джипа» - возрождённого внедорожника Ford Bronco с пакетом Sasquatch.
После серии тизеров с загадочными числами Jeep рассекретил таинственную новинку - новую версию длиннобазного внедорожника Wrangler Unlimited под названием Xtreme Recon. От всех остальных она отличается серией доработок, направленных на улучшение геометрической проходимости. Wrangler Xtreme Recon получил лифт-комплект подвески, доработанные амортизаторы и 35-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich KO2 на 17-дюймовых дисках - именно такой набор оборудования чаще всего приобретают и устанавливают на свои автомобили владельцы Wrangler, уверяют в Jeep, ссылаясь на данные опроса своих клиентов. Производитель также обещает, что у новинки самый высокий дорожный просвет в своём классе.
Главным конкурентом Wrangler Xtreme Recon считают возрождённый Ford Bronco с внедорожным пакетом Sasquatch. Jeep может похвастать клиренсом в 327 миллиметров (против 292 у Ford), углом въезда в 47,4 градуса (43,2 у Ford), углом съезда в 40,4 градуса (37 у Ford), углом рампы в 26,7 градуса (26,3 у Ford), а также глубиной преодолеваемого брода в 853 миллиметра (против 850 у Ford). Версия Xtreme Recon доступна только для длиннобазного Wrangler Unlimited Rubicon, зато с любыми силовыми агрегатами - в том числе и V8. Выпуск самого хардкорного Jeep начнётся в августе текущего года, но его стоимость пока не разглашается.
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