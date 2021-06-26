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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Foxconn поможет тайваньскому производителю электроскутеров с сервисом быстрой замены батарей выйти на глобальный рынок

22:48 25.06.2021 |

Транспорт

Foxconn поможет тайваньскому производителю электроскутеров с сервисом быстрой замены батарей выйти на глобальный рынок

 

Тайваньская компания Gogoro, занимающаяся производством персональных средств мобильности, подписала меморандум о взаимопонимании с Foxconn, чтобы ускорить распространение своих умных электроскутеров за пределами Тайваня. Одной из ключевых особенностей электроскутеров Gogoro является сервис быстрой замены батарей на специальных станциях.


Компания Gogoro быстро обрела популярность на Тайване, и следующим шагом видит открытие представительств в Индии и материковом Китае. После этого производитель электротранспорта планирует развернуть деятельность и в других регионах. Одним из ключевых факторов обретения широкой популярности на родине для электроскутеров Gogoro стала удачная программа замены аккумуляторов, по которой любой владелец такого транспортного средства может заехать на специальную станцию и получить полностью заряженную батарею взамен разряженной из своего скутера. Таким образом пользователям не приходится тратить уйму времени на подзарядку своих средств передвижения. У Скутеров есть возможность лёгкой замены батарей без использования специальных инструментов.

Foxconn поможет тайваньскому производителю электроскутеров с сервисом быстрой замены батарей выйти на глобальный рынок

 

Никаких подробностей о сроках и основных этапах сотрудничества Foxconn и Gogoro пока неизвестно. Тем не менее, ожидается, что результатом партнёрства станет ускоренное развитие продуктов Gogoro, что, соответственно, ускорит реализацию планов компании по расширению и выходу на глобальный рынок.
По материалам: 3DNews
 

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