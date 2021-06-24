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Представлен обновленный Dacia Duster
09:41 24.06.2021 |
Всего через четыре дня после публикации тизера рестайлингового Duster румынская Dacia полностью рассекретила новинку. Внедорожник получил дизайн в стиле «третьего» Sandero, светодиодные фары с Y-образными ходовыми огнями, новую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и расширенный набор электронных помощников. В Европе продажи обновленного Dacia Duster начнутся ближе к концу лета.
После рестайлинга Dacia Duster стал походить на Sandero третьего поколения. Внедорожник щеголяет новой решеткой радиатора, а также фарами со светодиодным ближним светом, Y-образными ходовыми огнями и светодиодными поворотниками (впервые в истории Dacia). Вкупе с оптимизированными в аэродинамической трубе задним спойлером и новыми колесами всё это, по словам разработчиков, позволило уменьшить на 5,8 грамма выбросы углекислого газа для полноприводной версии.
В салоне появилась новая обивка сидений и подголовники другой формы. Высокая центральная консоль оборудована выдвигающимся на 70 миллиметров подлокотником, под которым расположен запираемый отсек объемом 1,1 литра. На торце со стороны задних пассажиров - два зарядных USB-порта. Для внедорожника также предусмотрены три медиасистемы на выбор: базовая магнитола Dacia Plug & Music и новые Media Display/Media Nav, причем последние две - с 8-дюймовым дисплеем. Они поддерживают Apple CarPlay и Android Auto, а в топовом варианте - ещё и WiFi.
Полноприводные «Дастеры», оснащенные новыми мультимедийными комплексами, сохранили специальную вкладку меню 4x4 Monitor. Это виртуальный кренометр, компас, альтиметр и индикатор угла наклона, использующий данные адаптивного помощника при спуске. В списке доступного оснащения, помимо прочего, также есть мониторинг слепых зон (работает на скоростях 30-140 км/ч), ультразвуковые датчики парковки и система кругового обзора с четырьмя камерами: по одной спереди и сзади плюс с каждого борта.
В Европе у машины будет три бензиновых двигателя: TCe 90, TCe 130 и TCe 150. Все - с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом, но для TCe 150 ещё доступен «робот» EDC. Также есть связка старшего мотора, «механики» и полного привода; дизель dCi 115 (передний либо полный привод и «механика») и битопливная установка ECO-G 100, работающая на бензине и сжиженном нефтяном газе (передний привод и «механика»). За счет увеличения объема расходуемого газа до 50 литров такой «Дастер» на полных баках может проехать 1235 километров, тогда как у его предшественника запас хода составлял около 1000 километров.
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