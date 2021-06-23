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Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
19:18 23.06.2021 |
Компания Peugeot представила новый 308 в кузове универсал. Новинка полностью копирует внешний вид и интерьер недавно представленного хэтчбека. Однако «сарай» ожидаемо стал заметно длиннее. Для модели предложат две бензиновых, дизельную, а также пару гибридных силовых установок. Продажи 308 SW стартуют в Европе до конца нынешнего года.
Как и в случае с хэтчбеком, универсал обзавелся такой же оригинальной радиаторной решеткой, новой оптикой и вертикальными светодиодными ходовыми огнями. В задней части универсала выделяются сразу два небольших спойлера. Главным отличием от хэтчбека стали габариты новинки. Длина универсала составляет 4640 миллиметров, при 2732-миллиметровой колесной базе. У хэтчбека эти показатели составляют 4360 и 2677 миллиметров соответственно. При сложенных задних сиденьях грузовое пространство универсала увеличивается до 1634 литров. При этом сложить задний ряд можно прямо из багажника.
В салоне универсала 308 разместили такую же цифровую приборную панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме того, в «базе» универсалу доступно подключение устройств с помощью Bluetooth и четыре порта USB. За доплату автомобиль можно оборудовать акустической системой с 10 динамиками и усилителем.
В моторной гамме универсала так же без изменений. Базовым для модели стал 1,2-литровый бензиновый турбомотор, который в зависимости от версии выдает 110 и 130 лошадиных сил. В первом варианте агрегат комплектуется шестиступенчатой «механикой», в более дорогой версии - восьмидиапазонным «автоматом». Также для новинки доступен 1,5-литровый дизельный мотор мощность 130 лошадиных сил, который можно сочетать с обеими трансмиссиями.
По аналогии с хэтчбеком, для универсала предложат две гибридные силовые установки, построенные на базе 1,6-литрового турбомотора. Отдача агрегата составит 150 или 180 лошадиных сил. Вместе с классическим ДВС будет работать 110-сильный электродвигатель и 12,4-киловаттная батарея. Запас хода на электротяге составит 60 километров.
Производство Peugeot 308 в кузове универсал начнется заводе компании во французском Мюлузе. Первые европейские покупатели смогут приобрести новинку до конца 2021 года. Стоимость пока неизвестна.
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