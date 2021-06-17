Lincoln анонсировал первый электромобиль и полный отказ от традиционных моторов

Lincoln опубликовал тизеры электрической модели, которая станет пионером новой линейки роскошных электрокаров американского производителя. Первый «зеленый» внедорожник под шильдиком Lincoln увидит свет уже в следующем году: ожидается, что он будет размером с Aviator и первым из серийных моделей «примерит» новую стилистику бренда. За ним последуют и другие электрокары, а уже через девять лет Lincoln станет полностью электрическим.

По предварительным данным, внешность первого электрокара Lincoln выполнят с оглядкой на концептуальный седан Zephyr Reflection, показанный минувшей весной. Вместе с ним бренд раскрыл новый дизайнерский язык, в котором отказался от традиционных форм: концепт получил массивную решетку радиатора и узкую оптику с диодной полосой, разделенной шильдиком. Аналогичное решение видно на тизере «товарного» электрокара.

В салоне, который Lincoln частично раскрыл на дизайнерских скетчах, установят широкий экран мультимедийной системы - судя по всему, он растянется во всю ширину передней панели. Кроме этого, внедорожнику достанутся кресла-ковши с развитой плечевой поддержкой, плоский пол и панорамная крыша.

По данным Car and Driver, по габаритам первенец электрической линейки будет сравним с топливным Aviator, но базироваться будет на полностью новой платформе, которая сможет лечь в основу как задне-, так и переднеприводных моделей. Компания пока держит технические подробности о новинке в секрете, но ожидается, что она сможет проезжать на одной зарядке от 500 до 640 километров - это позволит электрокару соперничать с Audi e-tron, Tesla Model X и другими моделями премиум-марок.

В оснащение может войти собственная система автономного вождения Lincoln Active Glide, которая позволит убирать руки с руля на магистралях. Однако, аналогично Super Cruise и Autopilot от Cadillac и Tesla, система не является полноценным автопилотом и требует постоянного контроля со стороны водителя.