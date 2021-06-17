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Nissan решил судьбу Skyline
12:38 17.06.2021 |
Компания Nissan опровергла информацию о завершении производства седанов для внутреннего рынка Японии. Как сообщает издание Car Watch со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Асако Хошино, один седан в модельной линейке марки останется - это Skyline нового поколения. По словам Хошино, Skyline является символом Nissan, и автопроизводитель не откажется от его разработки. Сборка двух других седанов, Nissan Fuga и Cima, которые продаются в Японии, со временем будет свернута.
О том, что Nissan собирается полностью свернуть разработку новых седанов для внутреннего рынка, в минувшие выходные сообщало агентство Nikkei со ссылкой на свои источники. Если верить заверениям нынешнего руководства компании, Skyline эти планы не затронут: судьба модели решена, и у нее будет новое поколение.
Nissan Skyline актуального, 13-го поколения производится с 2013 года, а летом 2019 года модель пережила плановый рестайлиг. За пределами Японии седан продается как Infiniti Q50.
Между тем Nissan продолжает выпускать новые детали для 30-летних Skyline. В начале весны 2021 года стало известно, что каталог оригинальных запчастей запчастей пополнился новыми позициями. В частности, для заказа стали доступны раздаточная коробка в сборе и внутренняя панель задней части автомобиля, а также кронштейны, набалдашник рычага коробки передач, цилиндр сцепления и тормозной цилиндр.
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