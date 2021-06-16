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Представлен обновленный кроссовер Subaru Forester
13:18 16.06.2021 |
Фирма Subaru представила обновленный Forester для японского рынка. Кроссовер пятого поколения изменился внешне, обзавелся модернизированным комплексом систем активной безопасности EyeSight, отличился перенастроенной подвеской, а также расширенными возможностями персонализации интерьера и экстерьера. Моторную гамму и трансмиссию доработки не коснулись. На внутреннем рынке заказы на новинку уже принимают; леворульная версия дебютирует в ближайшие недели.
Проще всего узнать обновленный Subaru Forester спереди - новинку выдают светодиодные фары сложной формы, иная решётка радиатора и бампер. Вдобавок, для кроссовера стали доступны 18-дюймовые колёсные диски иного дизайна, а палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками.
С кормы отличить Forester образца 2021 года непросто: поменялась разве что накладка на заднем бампере и шильдики. Нет изменений и по салону, но покупатель вправе выбирать новые отделочные материалы, а возможности персонализации интерьера расширились.
Технические улучшения точечные: у обновленного Forester более комфортные настройки подвески, а гибридные кроссоверы получили систему адаптивного управления переключением передач e-Active Shift Control. Также улучшена эффективность «полуавтопилота» EyeSight - благодаря новой стереокамере с увеличенным углом обзора и иной прошивке электроника увереннее управляет автомобилем на крутых поворотах и быстрее реагирует на окружающий трафик в пробках.
В Японии силовые агрегаты у Subaru Forester прежние. Кроссовер продаётся только с постоянным полным приводом и вариатором Lineartronic, базовая модель оснащается 2,0-литровым 145-сильным (188 Нм) оппозитным «атмосферником», за доплату доступны гибридная установка e-Boxer с тем же бензиновым двигателем и 14-сильным (65 Нм) электромотором, а топовый Forester Sport комплектуется оппозитной 177-сильной (300 Нм) «турбочетвёркой» 1.8.
В Стране восходящего солнца заказы на обновленный Subaru Forester уже принимают. В ближайшие недели по похожему сценарию доработают леворульные «глобальные» кроссоверы.
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