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BMW улучшила «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M
17:35 14.06.2021 |
Младшие M-кроссоверы BMW пережили плановое обновление. Модели X3 M Competition и X4 M Competition получили модернизированный шестицилиндровый двигатель S58; новую мультимедиа на BMW Operating System 7 с возможностью обновления прошивки «по воздуху»; слегка изменились внутри и снаружи - в салоне, например, появилась центральная консоль от M3/M4, а прорези в переднем бампере стали более сложными. Рыночный дебют рестайлинговых X3 M и X4 M запланирован на август этого года.
Главные визуальные атрибуты обновленных BMW X3 M Competitionи X4 M Competition - это передний бампер с «улыбкой», сросшиеся «ноздри», которые к тому же стали больше, и примерно на десять миллиметров зауженные фары. В базе они светодиодные, с адаптивной подстройкой светового пучка. Но за доплату можно получить оптику BMW Laser Light, с дальним светом, бьющим на 650 метров. Корму кроссоверов меж тем венчает новый бампер с центральной вставкой в форме наковальни и вертикальными отражателями в массивном обрамлении. Плюс в Германии для «эмок» предложены два новых цвета: синий «металлик» M Marina Bay Blue и желтый M Sao Paulo Yellow.
Изменений по технике тоже хватает. Шестицилиндровый двигатель S58 объемом 3,0 литра, в общем-то, остался тот же, но его слегка доработали. Отныне BMW X3 M Competition и X4 M Competition будут оснащены кованым коленчатым валом от M3/M4, а также улучшенными системами охлаждения и смазки. Масляный поддон здесь имеет две отдельные камеры и встроенный всасывающий канал, обеспечивающий непрерывную подачу масла даже при сильных продольных и поперечных ускорениях.
Модернизированный битурбодвигатель по-прежнему развивает 510 сил, но момента стала больше: 650 Нм против 600 у дореформенных моделей. Время разгона до сотни сократилось на 0,3 секунды и теперь составляет 3,8 секунды. Максимальная скорость - 250 километров в час, которые с опциональным пакетом M Driver's Package превращаются в 285 километров в час. Расход в комбинированном цикле при этом заявлен в районе 11 литров на 100 километров.
Стандартными для версий Competition стали спортивная выхлопная система, автомат M Steptronic с функцией Drivelogic, полный привод M xDrive и активный дифференциал в приводе задних колес. Также не придется доплачивать за адаптивную М-подвеску и рулевое управление M Servotronic с переменным передаточным отношением. Колеса - 21-дюймовые, с шинами размерностью 255/40 ZR21 спереди и 265/40 ZR21 сзади. Новшество для «эмок» - полированные кованые диски 892M, каждое из которых на два килограмма легче обычных.
Салон BMW X3 M Competition и X4 M Competition отделан кожей Merino и украшен затемненными декоративными алюминиевыми планками с узором Rhombicle. В списке опций - обивка BMW Individual и вставки из ясеня с открытыми порами. Мультимедиа BMW Live Cockpit Professional с двумя дисплеями на 12,3 дюйма и графикой «приборки», как у M8; аудиосистема Harman Kardon и центральная консоль с селектором трансмиссии и контроллером iDrive от M3/M4 входят в стандартное оснащение.
Мультимедийная составляющая кроссовера работает под управлением BMW Operating System 7, то есть теперь владельцам BMW X3 M Competition и X4 M Competition доступны обновления «по воздуху» и облачная навигация BMW Maps, предоставляющая в том числе информацию о свободных местах на парковках. Помимо этого, для моделей впервые предложен набор Driving Assistant Professional, который включает адаптивный круиз-контроль с расширенной функциональностью и 3D-визуализацией работы всех его подсистем.
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