Geely намекнула на дизайн будущих моделей концепт-каром Vision Starburst

Дизайнерское подразделение Geely Design Shanghai представило концептуальный шутинг-брейк под названием Vision Starburst. Вместе с ним дебютировала новая визуальная философия китайской марки Expanding Cosmos или «Расширяющийся космос», которую Geely собирается применять на будущих моделях. В числе особенностей концепта - обилие световых элементов, ломаные линии кузова и, разумеется, ультрасовременная электроника.





Кузов Vision Starburst получил сложную форму со множеством складок, граней и пересекающихся линий, которые, по задумке дизайнеров, должны создавать ощущение непрекращающегося движения. Переднюю часть автомобиля венчают решетка радиатора с минималистичным трехмерными рисунком, крупные воздухозаборники и треугольные блок-фары - все это очерчено ломаной диодной полосой.

Основной мотив, повторяющийся и в интерьере, - это так называемые «космические лучи», или световые полосы, складывающиеся в анимированные рисунки. Они применены в задних фонарях, в графике приборной панели и в колесных арках, которые меняют цвет в зависимости от режимов работы автомобиля: свои оттенки предусмотрены для зарядки, парковки и движения.

Вместе с этим меняется и подсветка в интерьере. Внутри Vision Starburst имеется усеченный руль с небольшим монитором по центру, крупная виртуальная «приборка» и вертикально ориентированный экран мультимедийной системы. На «парящем» центральном тоннеле расположен необычный рычаг переключения передач, на котором в зависимости от выбранной передачи загораются световые линии.

Шоу-кар, как утверждают разработчики, способен «общаться» с объектами инфраструктуры и «умными дорогами», а также передавать информацию другим транспортным средствам. Вероятно, эти опции, как и многие аспекты нового дизайнерского языка, достанутся в будущем «товарным» моделям Geely. Сам же Vision Starburst в серию запущен не будет.



