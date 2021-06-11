Avolon и Vertical Aerospace объявляют о крупнейшем в мире заказе электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой

Компания Avolon, специализирующаяся на предоставлении самолетов в лизинг, и компания Vertical Aerospace, разрабатывающая электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), объявили о контракте на 2 млрд долларов. Он предусматривает поставку до 500 eVTOL Vertical VA-X4. Это крупнейший в мире заказ такого рода.





По утверждению сторон, соглашение, которое включает определенные условия, вводит категорию сверхмалых рейсов в коммерческую авиацию, что «изменит правила игры и произведет революцию в сфере авиаперевозок с использованием самолетов с нулевым уровнем выбросов».

Соглашение позволит объединить масштаб и отраслевые связи Avolon с лидерством Vertical в технологиях eVTOL. Avolon присоединится к Microsoft, Rolls-Royce, Honeywell и American Airlines в роли инвестора Vertical, а также будет сотрудничать с компанией Virgin Atlantic, которая станет первым пользователем VA-X4 в Европе.

Для реализации соглашения была создана дочерняя компания Avolon-e. При условии, что самолеты VA-X4 будут соответствовать предъявляемым к ним требованиям, она закупит партию этих самолетов на сумму 1,25 млрд долларов с доставкой в конце 2024 года, сохранив возможность приобретения дополнительного количества на сумму до 750 млн долларов.





VA-X4 - это пилотируемый электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Он может летать со скоростью более 320 км/ч, перевозя до четырех пассажиров и пилота на расстояния более 160 км. Вертикальный взлет и посадка делают самолет хорошо подходящим для эксплуатации в городах. По уровню шума он в 100 раз тише подобного вертолета. Кроме того, как утверждается, eVTOL безопаснее, чем вертолет.

Компания Avolon со штаб-квартирой в Ирландии и офисами в США, Дубае, Сингапуре, Гонконге и Шанхае является третьим по величине бизнесом по лизингу самолетов в мире. В ее владении и управлении насчитывается 840 самолетов.