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Bugatti представила новый гиперкар Chiron Super Sport
23:43 09.06.2021 |
Компания Bugatti представила новый гиперкар - Chiron Super Sport. Двухдверку, получившую уникальные аэродинамические решения, построят в количестве всего девяти экземпляров. Каждый обойдется покупателю минимум в 3,2 миллиона евро.
Главной особенностью Chiron Super Sport стала удлиненная на 25 сантиметров корма, как у рекордного Chiron Super Sport 300+. Для достижения максимальных аэродинамических характеристик французские инженеры убрали с кузова суперкара все лишние элементы, придав ему максимально возможную обтекаемую форму. Чтобы уменьшить сопротивление воздушным потокам, а также свести к минимуму влияние потока выхлопных газов, специалисты переделали диффузор и выпускную систему.
Chiron Super Sport получил уникальные алюминиевые колесные диски с пятью Y-образными спицами, которые доступны в исполнении с алмазной огранкой. Кроме того, для суперкара разработали специальные покрышки, которые способные выдерживать скорость до 500 километров в час. Салон Chiron Super Sport отделали кожей и алюминием, а также элементами из углеродного волокна.
В движение суперкар приводит форсированный до 1600 лошадиных сил квадротурбодвигатель W16 8.0, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Максимальная скорость Chiron Super Sport ограничена электроникой на отметке 440 километров в час. По словам главы марки Стефана Винкельмана, новый Chiron Super Sport представляет собой «величайший гран-туризмо в истории», который идеально подойдет для трансконтинентальных путешествий.
Тираж Bugatti Chiron Super Sport ограничат всего девятью экземплярами, то есть купе станет самой редкой и эксклюзивной вариаций «Широна». Стоимость каждого такого автомобиля составит минимум 3,2 миллиона евро. Поставки начнутся в 2022 году.
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