Kia Sportage сменил поколение и радикально преобразился

Компания Kia решила радикально преобразить модель Sportage. За облик кроссовера нового поколения отвечал выходец из Infiniti и BMW Карим Хабиб: новинка выдержана в новой фирменной стилистике Opposite united («единение противоположностей»), характерная особенность которой -контрастные сочетания острых граней и скульптурных форм. Чуть ли не единственной общей чертой с предыдущим Sportage остался так называемый Tiger Nose («нос тигра»), наследие экс-дизайнера марки Питера Шрайера.

Пока в Kia ограничились лишь порцией фотографий модели, а технические подробности пообещали раскрыть во время премьеры, запланированной на июль этого года. На снимках можно рассмотреть замысловатую композицию из решетки радиатора, фар и дневных ходовых огней, а также новые фонари, которые, как и у предыдущего Sportage, соединяет световая поперечина во всю ширину кормы.

В целом дизайн нового Sportage напоминает недавний электрокар Kia EV6. Кроссовер увеличился в размерах по сравнению с предшественником, изменились пропорции кузова - передняя часть стала заметно короче, у зеркал теперь новые крепления, а в задних стойках появились дополнительные оконные секции. За доплату автомобиль можно будет заказать с контрастной черной крышей.

Оформление интерьера перекликается со «старшим» Sorento. Виртуальная панель приборов и дисплей информационно-развлекательной системы объединены под единым стеклом; под экраном размещен блок управления климат-контролем, а переключение режимов работы коробки передач вынесено на вращающуюся «шайбу». Судя по фотографиям, Sportage будет доступен с двухцветной обивкой сидений.

Для модели подтвердили вседорожную версию, которая получит название Sportage X-Line: она будет отличаться от обычного кроссовера оформлением бамперов, накладками на боковинах и массивными рейлингами на крыше.

Новый Sportage построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson. Ожидается, что в гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом 1,6 литра, в том числе с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Инсайдеры упоминали и гибридную модификацию с зарядкой от сети. В состав её силовой установки войдут 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор, которые суммарно будут выдавать около 226 лошадиных сил. Такой Sportage получит батарею емкостью 13,8 киловатт-часа и сможет проезжать на одном электричестве примерно 45 километров.

Производство Kia Sportage пятого поколения запустят в Южной Корее в течение июня, а после премьеры в июле модель появится у местных дилеров. Новинку ждут и в России: по предварительным данным, на российском рынке новый Sportage будет продаваться с атмосферным мотором объемом 2,0 литра и новым двигателем 2.5.



