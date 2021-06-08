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Найдено самое дорогое парковочное место в мире
12:29 08.06.2021 |
На сайте издания BBC опубликовали информацию о рекордной сумме, которую заплатили за одно парковочное место. Оно находится в Гонконге, и за возможность оставлять транспортное средство на территории престижного жилого комплекса Mount Nicholson неизвестный покупатель заплатил 1,3 миллиона долларов.
Гонконг известен своим высоким уровнем жизни, а также огромной перенаселённостью жилых районов. Плотность населения в регионе составляет около 7000 человек на квадратный километр. В связи с этим стоимость местной жилплощади, а также парковочные мест, иногда достигает запредельных высот.
Новым рекордсменом среди парковочных пространств стал участок стоянки, расположенной на территории престижного жилого комплекса Mount Nicholson, который входит в список самой дорогой недвижимости на территории Азии. Стоимость паркоместа в этом районе составила 1,3 миллиона долларов.
По мнению специалистов, неизвестный покупатель скорее всего приобрёл данный участок парковки в качестве инвестиций. Поскольку недавно в этом же районе установили рекордную стоимость недвижимости. Арендная плата за апартаменты составила 210 000 долларов в месяц.
В 2019 году инвестор Джонни Чунг Шан-И продал принадлежащее ему парковочное место в 73-этажном офисном здании The Center в центральном районе Гонконга за сумму эквивалентную 969 000 долларов. Площадь машино-места - 12,5 квадратных метра.
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