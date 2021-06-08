Финансовые новости
- |
- 08.06.21
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с моторами внутреннего сгорания к 2030 году
08:30 08.06.2021 |
Автопроизводители со всего мира делают долгосрочные ставки на электрические автомобили, один за другим объявляя о постепенном полном переходе на «зеленые» силовые установки. Теперь к ним присоединилась и итальянская Fiat: компания раскрыла план, согласно которому полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. При этом производитель попытается сравнять ценники электрокаров и машин с ДВС.
По планам марки, переход на электротягу запустят в 2025 году, а завершится он через пять лет. Решение последовало за выпуском электрического хэтчбека Fiat 500e - пока единственной «батарейной» модели в ее линейке. Как отметил генеральный директор компании Оливер Франсуа, идея перевести его на «зеленую» энергию появилась еще до пандемии коронавируса, так как «стало понятно, что мир больше не пойдет ни на какие компромиссы».
Какими будут следующие электромобили компании, пока неизвестно. Возможно, свет увидит серийное воплощение 3,6-метрового концепт-кара Centoventi («Сто двадцать» с итальянского), который задумывался как прототип очень дешевого электрического автомобиля со скромной батареей.
Fiat, как и многие другие марки, собирается заняться разработкой технологий, которые позволят значительно снизить ценники электрических автомобилей и даже сравнять их с ценниками машин с ДВС. В частности, компания будет работать над тяговыми аккумуляторами, которые являются самыми дорогими компонентами электрокаров, а также развивать сеть «заправок» для них.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза для Банковой. Будут ли у Зеленского отменять конкурс на руководителя САП
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
|Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за «Нафтогаза» - Axios
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сервис Apple Music запустил lossless-формат и функцию пространственного звука
|США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам
|Apple представила подписку iCloud+ с фирменным VPN, возможность скрыть почту и другими функциями
|К концу года Apple Siri появится в устройствах сторонних производителей
|Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с моторами внутреннего сгорания к 2030 году
|Игровой потоковый сервис Google Stadia станет доступен на Android TV с 23 июня
Это интересно
|Jaguar оставил спортивным двухдверкам только один мотор
|Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос 20 июля
|Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию
|Автопроизводители будут активнее внедрять распознавание водителей по лицу, отпечаткам пальцев и голосу
|Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Microsoft начала автоматически обновлять ПК до самой свежей версии Windows 10