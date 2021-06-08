Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с моторами внутреннего сгорания к 2030 году

Fiat Centoventi

Автопроизводители со всего мира делают долгосрочные ставки на электрические автомобили, один за другим объявляя о постепенном полном переходе на «зеленые» силовые установки. Теперь к ним присоединилась и итальянская Fiat: компания раскрыла план, согласно которому полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. При этом производитель попытается сравнять ценники электрокаров и машин с ДВС.



По планам марки, переход на электротягу запустят в 2025 году, а завершится он через пять лет. Решение последовало за выпуском электрического хэтчбека Fiat 500e - пока единственной «батарейной» модели в ее линейке. Как отметил генеральный директор компании Оливер Франсуа, идея перевести его на «зеленую» энергию появилась еще до пандемии коронавируса, так как «стало понятно, что мир больше не пойдет ни на какие компромиссы».

Какими будут следующие электромобили компании, пока неизвестно. Возможно, свет увидит серийное воплощение 3,6-метрового концепт-кара Centoventi («Сто двадцать» с итальянского), который задумывался как прототип очень дешевого электрического автомобиля со скромной батареей.

Fiat Centoventi

Fiat, как и многие другие марки, собирается заняться разработкой технологий, которые позволят значительно снизить ценники электрических автомобилей и даже сравнять их с ценниками машин с ДВС. В частности, компания будет работать над тяговыми аккумуляторами, которые являются самыми дорогими компонентами электрокаров, а также развивать сеть «заправок» для них.