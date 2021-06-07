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Автопроизводители будут активнее внедрять распознавание водителей по лицу, отпечаткам пальцев и голосу
13:29 07.06.2021 |
Современные автомобили всё больше становятся похожими на смартфоны, а потому присущие последним методы взаимодействия с пользователем находят применение и в автомобильном сегменте. Аутентификация водителя по лицу, голосу и отпечатку пальца находит применение в серийных автомобилях и упоминается в патентных заявках.
Недавно компания Tesla сообщила о начале использования обращённой в салон камеры своих электромобилей для контроля за состоянием водителя. Патентная заявка компании, как отмечает Fox News, позволит Tesla использовать эту камеру для идентификации водителя в электромобилях Model 3 и Model Y. Полученные биометрические данные будут храниться в бортовой системе электромобиля, не покидая её пределов без ведома владельца. Распознавание лица водителя открывает доступ не только к автоматическому применению профиля настроек для конкретного человека, но и к оплате товаров и услуг прямо из салона машины.
К слову, не ставит Tesla крест и на идее использования инфракрасных датчиков, хотя сам Илон Маск (Elon Musk) настроен против применения лидаров. И всё же, в патентной заявке компания описывает метод сканирования рельефа местности и состояния дорожного полотна при помощи инфракрасных камер. Информация может использоваться для управления подвеской и экстренного торможения в случае обнаружения серьёзных дефектов дорожного полотна.
Прочие автопроизводители тоже не отстают от тенденции биометрической идентификации водителей. Седан Kia K9 уже предлагает распознавать водителя по отпечатку пальца, автоматически перестраивая под него положение кресла, зеркал и параметры климатической установки. Расплачиваться за услуги из салона машины тоже будет проще при таком методе подтверждения личности.
Китайские автопроизводители и Foxconn готовы сочетать распознавание водителя по голосу и непосредственно голосовой интерфейс для управления бортовой системой автомобиля. Именно эти функции лягут в основу мультимедийного центра, разрабатываемого Foxconn в рамках сотрудничества с альянсом Stellantis. Подобные системы получат и автомобили марок Volvo и Geely.
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