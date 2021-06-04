Амстердам тестирует беспилотные электрические лодки для перевозок по каналам

Амстердам испытывает беспилотные электрические лодки для выполнения таких задач, как сбор мусора и перевозка пассажиров по каналам города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Почти 100 километров каналов города использовались для транспорта задолго до того, как легковые и грузовые автомобили начали появляться на дорогах. Теперь проект под названием Roboat направлен на разработку новых способов навигации водным путям без участия человека за рулем.

Стефан ван Дейк, директор по инновациям Амстердамского института перспективных столичных решений, который сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом, сказал, что эта технология "очень актуальна в очень сложных портовых операциях, когда у вас много кораблей и много причалов и пирсов. Там вы действительно можете повысить безопасность с помощью автономных систем, но также сделать их более эффективными и обеспечить круглосуточную работу без выходных".

На недавней демонстрации одна четырехметровая электрическая лодка проплыла мимо полноразмерной копию трехмачтового торгового судна XVIII века "Амстердам" для символического фото.

Затем он должен научиться маневрировать в потоках каналов Амстердама, которые заполнены частными лодками и круизами для туристов.

Работы оснащены оранжевыми пропеллерами и четырьмя подруливающими устройствами, которые питаются от электрической батареи. Они могут развивать скорость около 6 км в час и работать в течение 12-24 часов, в зависимости от типа аккумулятора и нагрузки.

Они управляются удаленно с помощью компьютера, который обрабатывает данные с камер и датчиков, сканируя районы вокруг судна, проявляя неподвижные и движущиеся объекты. Лодки имеют модульную конструкцию, поэтому их можно легко приспособить для разных целей, перевозки грузов или рабочих.

Разработчики говорят, что им все еще нужно от двух до четырех лет, чтобы усовершенствовать технологию автономного управления.

Прежде чем лодки можно будет запустить в работу, их разработчикам также необходимо преодолеть законодательные препятствия и проблемы конфиденциальности.