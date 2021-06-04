Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей

Компания BMW запатентовала альтернативную технологию, которая в будущем может заменить традиционные зеркала заднего вида, а также видеокамеры, которые применяют в некоторых современных электрокарах. Инновационные проекторы смогут проецировать информацию о событиях на дороге на боковые стекла автомобиля, по аналогии с существующим проекционным дисплеем на лобовом стекле.

Новая технология предусматривает наличие видеокамер, которые смогут собирать информацию о событиях на дороге по бокам и сзади автомобиля. Полученные кадры с помощью блока управления будут поступать на уникальные проекторы, расположенные в боковых стеклах транспортного средства. По мнению представителей компании, подобная технология улучшит аэродинамику автомобилей, а также даст дополнительные возможности для творческого мышления дизайнеров.

Существующие видеокамеры, которые применяют в некоторых электрокарах в качестве зеркал заднего вида выводят визуальную информацию на боковые стойки автомобиля. При этом водителям не всегда удобно фокусировать зрение на новом месте. Система проекторов позволит сохранить привычное расстояние до вывода информации и, как следствие, водитель будет меньше уставать в дороге.

Еще одним преимуществом использования проекторов станет возможность применения в новых «зеркалах» технологии дополненной реальности. Подобная система сейчас активно используется для проецирования информации на лобовых стеклах. Кроме того, проекционные дисплеи позволят регулировать яркость изображения, что будет дополнительным преимуществом при езде в темное время суток.

Единственным недостатком, который предстоит решить специалистам станет необходимость фиксации части бокового стекла. Если этого не сделать, водитель лишится проекционных «зеркал» заднего вида.