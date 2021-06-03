BMW раскрыла характеристики и цены электрического i4

Компания BMW обнародовала характеристики электроседана i4. Он получил новую систему iDrive, «цифровой кокпит» с крупными дисплеями и два варианта силовых установок, самая мощная из которых развивает на пике 544 лошадиные силы. Вместе с этим баварская марка озвучила цены: они варьируются от 58 300 до 69 900 евро.

BMW i4 eDrive40

В стартовом исполнении eDrive40 электроседан оснащен единственным мотором на задней оси, выдающим 340 лошадиных сил и 416 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» такой i4 разгоняется за 5,7 секунд, а максимальная скорость составляет 189 километров в час.

BMW i4 M50

Топовый i4 M50, который производитель называет первой электрической «эмкой», приводится в движение двухмоторной силовой установкой. Она развивает 544 лошадиные силы и 795 Нм момента и разгоняет электрокар до 100 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость в мощной версии увеличена - 225 километров в час. Однако пиковые показатели доступны только в режиме Sport Boost, действующем 10 секунд, а после этого они снижаются до 469 сил и 729 Нм.





В основе BMW i4 - новая электроплатформа с встроенным в пол аккумуляторным блоком. Он размещен таким образом, что центр тяжести снижен на 53 миллиметра по сравнению с BMW 3-Series, с которой новинка делит подвеску. Спереди у электрокара применены стойки типа McPherson, а сзади - по умолчанию пневматическая пятирычажная схема (на M50 - адаптивная со специально настроенными пружинами и амортизаторами).





Базовому eDrive40 положена 400-вольтовая батарея емкостью 83,9 киловатт-часов, обеспечивающая по паспорту до 590 километров хода без подзарядки по циклу WLTP. Ориентированная на производительности M50 проезжает меньше - 510 километров. Обе батареи поддерживают 200-киловаттную зарядку.

В салоне с отделкой из экологичных материалов установлен новый «цифровой кокпит» со слегка изогнутым антибликовым стеклом, как в iX, под которым находятся два экрана. Это виртуальная «приборка» размерностью 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый сенсорный экран усовершенствованной мультимедийной системы iDrive восьмой генерации с голосовым ассистентом, Apple CarPlay и Android Auto, а также функцией обновления «по воздуху».

Климат-контроль (по умолчанию трехзонный) теперь управляется через тачскрин «мультимедийки» или голосом. В багажник BMW i4 умещается 470 литров, а со сложенными сиденьями второго ряда - до 1290 литров.

В оснащение i4 входит широкий список электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с функциями Stop & Go и распознавания дорожных знаков. Они ориентируются при помощи трех передних камер, одного переднего и четырех боковых радаров, обеспечивая второй уровень автономности. За доплату электрокар можно укомплектовать 20-дюймовыми колесными дисками, аудиосистемой Harman Kardon. Еще одна акустическая «фишка» электрокара - саундтрек для силовой установки, автором которого стал известный немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер.

Сборку BMW i4 наладят на предприятии в Мюнхене. Первые продажи стартуют в ноябре нынешнего года в Норвегии, а позже электрокар доберется и до российского рынка.