Финансовые новости
- |
- 03.06.21
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
BMW раскрыла характеристики и цены электрического i4
11:58 03.06.2021 |
Компания BMW обнародовала характеристики электроседана i4. Он получил новую систему iDrive, «цифровой кокпит» с крупными дисплеями и два варианта силовых установок, самая мощная из которых развивает на пике 544 лошадиные силы. Вместе с этим баварская марка озвучила цены: они варьируются от 58 300 до 69 900 евро.
В стартовом исполнении eDrive40 электроседан оснащен единственным мотором на задней оси, выдающим 340 лошадиных сил и 416 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» такой i4 разгоняется за 5,7 секунд, а максимальная скорость составляет 189 километров в час.
Топовый i4 M50, который производитель называет первой электрической «эмкой», приводится в движение двухмоторной силовой установкой. Она развивает 544 лошадиные силы и 795 Нм момента и разгоняет электрокар до 100 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость в мощной версии увеличена - 225 километров в час. Однако пиковые показатели доступны только в режиме Sport Boost, действующем 10 секунд, а после этого они снижаются до 469 сил и 729 Нм.
В основе BMW i4 - новая электроплатформа с встроенным в пол аккумуляторным блоком. Он размещен таким образом, что центр тяжести снижен на 53 миллиметра по сравнению с BMW 3-Series, с которой новинка делит подвеску. Спереди у электрокара применены стойки типа McPherson, а сзади - по умолчанию пневматическая пятирычажная схема (на M50 - адаптивная со специально настроенными пружинами и амортизаторами).
Базовому eDrive40 положена 400-вольтовая батарея емкостью 83,9 киловатт-часов, обеспечивающая по паспорту до 590 километров хода без подзарядки по циклу WLTP. Ориентированная на производительности M50 проезжает меньше - 510 километров. Обе батареи поддерживают 200-киловаттную зарядку.
В салоне с отделкой из экологичных материалов установлен новый «цифровой кокпит» со слегка изогнутым антибликовым стеклом, как в iX, под которым находятся два экрана. Это виртуальная «приборка» размерностью 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый сенсорный экран усовершенствованной мультимедийной системы iDrive восьмой генерации с голосовым ассистентом, Apple CarPlay и Android Auto, а также функцией обновления «по воздуху».
Климат-контроль (по умолчанию трехзонный) теперь управляется через тачскрин «мультимедийки» или голосом. В багажник BMW i4 умещается 470 литров, а со сложенными сиденьями второго ряда - до 1290 литров.
В оснащение i4 входит широкий список электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с функциями Stop & Go и распознавания дорожных знаков. Они ориентируются при помощи трех передних камер, одного переднего и четырех боковых радаров, обеспечивая второй уровень автономности. За доплату электрокар можно укомплектовать 20-дюймовыми колесными дисками, аудиосистемой Harman Kardon. Еще одна акустическая «фишка» электрокара - саундтрек для силовой установки, автором которого стал известный немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер.
Сборку BMW i4 наладят на предприятии в Мюнхене. Первые продажи стартуют в ноябре нынешнего года в Норвегии, а позже электрокар доберется и до российского рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
ТОП-НОВОСТИ
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
|Цена ребенка. Как «слуги» хотят наказать народ за низкую рождаемость
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW раскрыла характеристики и цены электрического i4
|Австралийские издатели подписали соглашение о лицензировании новостного контента с Facebook и Google
|BMW раскрыла характеристики электрического кроссовера iX xDrive50 — более 500 л.с. и запас хода на 480 км
|Подключение жителей Германии к спутниковому интернету Starlink профинансирует государство
|Micron запустила массовое производство памяти DDR4 и LPDDR4x по самому передовому техпроцессу 1α и готовится к выпуску DDR5
|Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы
Это интересно
|Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla
|В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения
|Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M