Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой

Сегодня представлено множество проектов электролётов с вертикальными взлётом и посадкой для перевозки от 2 до 5 пассажиров. Проекты на перевозку большего числа людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Один из таких проектов предложил американский стартап Kelekona, который собирается перевозить до 40 человек за один рейс.

Электролёт Kelekona опирается исключительно на аэродинамику фюзеляжа, что позволит ему приземляться и взлетать со сравнительно небольших площадок. В противном случае для воздушного судна с вместимостью до 40 человек размах крыльев не позволил бы говорить о свободе передвижения и привязал бы судно к аэропортам и взлётно-посадочным полосам.

По заявлению разработчика, аппарат может перевозить полезный груз весом до 10 000 фунтов (4540 кг), что подразумевает до 40 пассажиров и пилота. Дальность полёта заявлена в 330 миль (531 км) в течение часа. Огромная взлётная масса предполагает мощную батарею, которой, по-видимому, в природе пока нет. Но даже если бы она была, проект предполагает сменные аккумуляторы для быстрой отправки аэробуса дальше по маршруту или обратно после физической замены аккумулятора на полностью заряженный.





Для движения аэробуса предусмотрено четыре блока сдвоенных канальных пропеллера с лопастями с переменным шагом. Блоки поворотные, что позволит использовать винты для взлёта, движения по горизонтали и посадки. Каплевидная форма приплюснутого фюзеляжа должна создавать подъёмную силу при движении по горизонтали. Интересный проект, но кроме компьютерной графики за плечами Kelekona пока ничего нет. В этом плане китайские проекты выглядят намного бледнее, но зато они раз за разом воплощаются в железе.