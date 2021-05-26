В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч

По сообщению китайских источников, в округе Янгао города Датун стартовало строительство испытательной линии для поездов на магнитной подвеске со скоростью до 1000 км/ч. В этом году в Китае запущены первые поезда на магнитной подвеске со скоростью до 600 км/ч и настало время для нового этапа. Испытания будут проходить в три стадии на линиях длиной 2 км, 5 км и 15 км. Особенность проекта - движение поезда происходит в трубе с частичным вакуумом.

Прототип маглев-поезда с использованием высокотемпературной сверхпроводимости

В перспективе проект обещает привести к созданию поездов на магнитной подвеске со скоростью до 3000 и даже 4000 км/ч, но даже 1000 км/ч представляется фантастикой. Поезд будет двигаться быстрее авиалайнера, примерно со скоростью пистолетной пули, преодолевая в секунду по 300 метров.

По заявлению разработчиков, для эффективности и снижения затрат на эксплуатацию высокоскоростных поездов на магнитной подвеске электропитание электромагнитов будет реализовано с использованием эффектов сверхпроводимости. В Китае уже построили опытную линию для испытания концепции с использованием для охлаждения сравнительно недорогого жидкого азота. Японцы например, для сходных задач рассматривают вариант с охлаждением жидким гелием, что намного дороже.

В настоящий момент в Китае на коммерческих железнодорожных линиях используются поезда Fuxing на колёсных парах со средней скоростью 350 км/ч (максимальный разгон - 400 км/ч). В этом году в Циндао, провинция Шаньдун, в эксплуатацию должны быть сданы поезда на магнитной подушке с максимальной скоростью движения 600 км/ч. Поезда со скоростью движения 1000 км/ч и более, скорее всего, будут введены в эксплуатацию к концу текущего десятилетия.