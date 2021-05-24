McLaren рассказал, почему гибрид Artura получился таким лёгким

Британский производитель суперкаров McLaren опубликовал очередную порцию технической информации о первом представителе нового гибридного семейства High-Performance Hybrid.

Хотя премьера гибридного купе McLaren Artura состоялась ещё в феврале вместе с началом приёма заказов на суперкар, британцы продолжают подогревать к нему интерес. На сей раз производитель сосредоточился на технологиях, позволивших сделать первого представителя нового семейства High-Performance Hybrid существенно легче конкурентов: сухая масса Artura составляет 1395 килограммов, снаряжённая - 1498 килограммов. Например, 3,0-литровый мотор V6 с парой турбокомпрессоров на 19 миллиметров короче и на 40 миллиметров ниже, чем актуальный двигатель V8, и при этом на 50 килограммов легче него. По удельной мощности с новой битурбошестёркой Artura превосходит все «Макларены», кроме гиперкаров Elva и Senna.

Уникальный для автомобильной отрасли электромотор с осевым магнитным потоком, встроенный в новый 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями при массе в 15,4 килограмма развивает 225 ньютон-метров тяги и 95 лошадиных сил. Для сравнения, крутящий момент электромотора модели McLaren P1 составляет 260 Нм, но при этом он более чем вдвое тяжелее - 38 килограммов. Массу батареи ёмкостью 7,4 киловатт-часа производитель не сообщает, упоминая лишь, что суммарная масса электропроводки у «Артуры» на 10 процентов меньше, чем в 720S. Сверхлёгкий карбоновый монокок супергибрида весит всего 82 килограмма.