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Следующим автомобилем Папы Римского будет американский электрокар
11:40 24.05.2021 |
Следующим автомобилем Папы Римского Франциска будет американский электрокар Fisker. О разработке нового «папамобиля» объявил основатель компании Хенрик Фискер в ходе визита в Ватикан. Понтифик получит один из первых серийных экземпляров кроссовера Ocean, а передача электрокара его Святейшеству состоится осенью 2022-го.
Электромобиль Fisker Ocean станет первым электромобилем в гараже Папы Римского Франциска. Для нужд понтифика кроссовер модернизируют: чтобы глава католической церкви мог приветствовать паству стоя, салон перекомпонуют, а высоту крыши увеличат за счёт специального стеклянного купола.
Пока в Fisker поделились сделанными на скорую руку рендерами «папамобиля», и работа дизайнеров в графическом редакторе не выдерживает никакой критики. Впрочем, у Fisker есть достаточно времени, чтобы электромобиль для понтифика получился более изящным, ведь начало серийного производства запланировано на ноябрь 2022 года.
Хенрик Фискер рассказал, что электрокар для Папы Франциска отличится особым интерьером: салон будет отделан экологически чистыми материалами; к примеру, коврики сделают из вторсырья.
Хенрик Фискер заявил, что его вдохновило внимательное отношение Папы Франциска к окружающей среде. Стоит отметить, что понтифик уже полгода использует для повседневных поездок водородный седан Toyota Mirai, так что в Ватикане на собственном примере показывают важность заботы об экологии.
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