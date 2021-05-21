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Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году
17:15 21.05.2021 |
В Европе первые летающие такси могут быть введены в эксплуатацию уже в 2024 году. Об этом на днях заявил главный авиационный регулятор региона.
Несколько европейских фирм уже объявили о разработке транспортных средств, подходящих на эту роль. Летающие такси могут использоваться для перевозки пассажиров и срочных грузов.
«Я считаю, что коммерческое использование [воздушного] такси может начаться в 2024 или 2025 году», - приводит источник слова Патрика Ки (Patrick Ky), исполнительного директора агентства по авиационной безопасности Европейского союза (EASA).
По прогнозу EASA, к 2030 году рынок городских авиаперевозок в Европе достигнет 4,2 млрд евро, что приведет к созданию 90 000 рабочих мест. Ожидается, что в Европе будет сосредоточено около 31% нового рынка.
По словам Ки, агентство уже начало процесс сертификации некоторых проектов и рассчитывает, что первые летательные аппараты получат одобрение к 2024 году. Скорость ввода таких транспортных средств в эксплуатацию будет зависеть от выдачи разрешений. При этом будет учитываться, планируются ли полеты над центрами городов и источниками повышенной опасности, например, железнодорожными линиями.
Пока EASA фокусируется на проектах пилотируемых летательных аппаратов для перевозки пассажиров и беспилотных - для доставки грузов. По оценке Ки, до появления полностью автономных транспортных средств должно пройти еще несколько лет.
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