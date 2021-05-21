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Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
23:17 20.05.2021 |
Бренд Nubia сегодня официально анонсировал флагманский смартфон Z30 Pro, оборудованный высококачественным дисплеем и мощной камерой. Устройство представлено в трёх цветовых исполнениях - Vast Black, Interstellar Silver и Black Gold Legend.
Применён экран AMOLED размером 6,67 дюйма по диагонали с разрешением 2400 × 1080 точек (Full HD+). Панель обладает частотой обновления 144 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Возможно воспроизведение 1,07 млрд цветовых оттенков. Дисплей занимает 93,45 % площади лицевой поверхности корпуса.
В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана расположена 16-мегапиксельная селфи-камера. Кроме того, в область этой панели интегрирован сканер отпечатков пальцев.
Тыльная камера имеет четырёхкомпонентную конфигурацию. Это основной 64-мегапиксельный блок с оптической стабилизацией, второй 64-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (120 градусов) и третий 64-мегапиксельный датчик. Довершает картину 8-мегапиксельный перископный модуль с 5-кратным зумом.
В арсенале смартфона - процессор Qualcomm Snapdragon 888, от 8 до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 RAM и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 256 или 512 Гбайт. Есть адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и стереодинамики. Габариты составляют 161,83 × 73,01 × 8,5 мм, вес - 198 г.
Аккумулятор ёмкостью 4200 мА·ч поддерживает 120-ваттную подзарядку: на полное восполнение запаса энергии нужно всего 15 минут. Использована операционная система Android 11 с надстройкой Nubia UI 9.0. Цена - от 780 долларов США.
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