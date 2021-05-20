Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами

Компания BMW первой перешла на использование шин, при производстве которых применяют сертифицированные Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council, FSC) натуральный каучук и вискозное волокно. Ими будут комплектовать заряжаемые от сети гибриды BMW X5 xDrive45e, выпускаемые американским заводом BMW Group Plant Spartanburg.

Лесной попечительский совет - это международная некоммерческая организация, разрабатывающая стандарты ответственного управления лесами для борьбы с изменениями климата. BMW и FSC сотрудничают не первый год. В 2013-м немецкий производитель начал применять FSC-древесину для отделки салона i3; в 2017-м стороны вместе выступили за разработку правил выращиванию каучуконосов в Таиланде; в 2020-м FSC-шпон стали использовать в кроссовере BMW iX.

Более 10 миллионов мелких землевладельцев из Юго-Восточной Азии производят 85 процентов натурального каучука. Спрос на него растет, и к 2025 году может достигнуть 19 миллионов тонн. Расширение плантаций каучуконосов грозит обезлесением обширных территорий, деградацией лесов и утратой биоразнообразия - с этим и борется FSC.

Следующий шаг - получение первого в мире сертификата на шины. Документ подтверждает, что натуральный каучук и вискозное волокно для их производства получены с соблюдением современных норм экологической безопасности. Шины R22 будет выпускать завод Pirelli в американском штате Джорджия. Затем их будут транспортировать на предприятие BMW Group Plant Spartanburg и устанавливать на гибриды BMW X5 xDrive45e.

По данным BMW, 394-сильный X5 xDrive45e расходует 1,2-1,7 литра бензина на 100 километров и выбрасывает в атмосферу 27-39 граммов диоксида углерода каждый километр. С учетом европейской структуры электрогенерации гибрид на 40 процентов «чище» X5 xDrive40i. А если использовать энергию только из возобновляемых источников, то этот показатель увеличится до 70 процентов.