Opel возродила купе Manta в виде электрокара

Компания Opel отметила 50-летие Manta выпуском рестомода с электрической силовой установкой. Концепт под названием Manta GSe ElektroMOD, вдохновленный классическим спорткупе, получил современную электронику и полностью «зеленую» силовую установку - но при этом сохранил механическую коробку передач донора.





Рестомод представляет собой осовремененную интерпретацию купе из 70-х, «примерившую» новый фирменный стиль Opel. Спереди появилась панель Vizor, которая была представлена в 2018 году, а затем стала применяться на серийных автомобилях. На Manta GSe ElektroMOD панель получила развитие, превратившись в цифровой экран Pixel Vizor, способный отображать короткие текстовые сообщения.

Концепт выкрасили в ярко-желтый неоновый цвет и слегка изменили колесные арки, чтобы установить специально изготовленные 17-дюймовые диски. На крышке багажника разместили надпись Manta, выполненную современным шрифтом немецкой марки.

В салоне электрокара имеются два экрана, объединенные в единую панель: виртуальная «приборка» размерностью 12 дюймов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Интерьер, как и экстерьер, оформили в черном и желтом цветах с применением алькантары, а сиденья-«ковши» достались рестомоду от «заряженного» хэтчбека Adam S.

Вместо оригинального 1,6-литрового мотора купе под капотом разместили электрический двигатель, выдающий 147 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента. Он сочетается с задним приводом и с «родной» четырехступенчатой «механикой», которую, однако, можно использовать и в автоматическом режиме.





Мотор Manta GSe ElektroMOD запитывается от литий-ионной батареи емкостью 31 киловатт-час, обеспечивающей до 200 километров хода на одной зарядке. С помощью бортового устройства ее можно зарядить за четыре часа.

Данный рестомод - единственный в своем роде, однако он положил начало линейке GSe, в которую в будущем войдут «заряженные» электрокары. В целом план по электрификации модельного ряда Opel пока прописан до 2024 года, а пока в арсенале марки имеются гибридный Grandland X, электрические Mokka-e, Corsa-e, Zafira-e Life, Combo-e и Vivaro-e.



