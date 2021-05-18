Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде

В Австралии удалось установить новые мировой рекорд по дальности поездки на водородном автомобиле без дозаправки. Hyundai Nexo под управлением пилота Брендона Ривза удалось преодолеть расстояние в 887,4 километра - такие данные показал бортовой компьютер кроссовера. Это больше, чем заявляет для Nexo автопроизводитель.

Hyundai Nexo оснащен электромотором, который развивает 163 лошадиные силы и 394 Нм крутящего момента. Источником тока служат и топливные элементы, и тяговая батарея, в баллонах хранится 6,35 килограмма водорода. «По паспорту» кроссовер проезжает без подзаправки 660 километров по циклу WLTP.

Перед заездом лючок автомобиля опечатали. Для того, чтобы сэкономить топливо, Ривз в течение 13 часов и шести минут двигался со средней скоростью 66,9 километров. Когда он финишировал, бортовой компьютер показал, что пройденное расстояние составило 887,4 километра. Carscoops отмечает, что, по данным GPS-навигатора, который Ривз взял с собой в поездку, путь оказался еще длиннее - 905 километров. Расход составил 6,27 килограмма водорода.

Предыдущий рекорд был также установлен на Hyundai Nexo: француз Бертран Пикар в 2019 году проехал на кроссовере 778 километров. При этом остаточный запас хода после остановки составил 49 километров.

Ранее стадо известно, что Hyundai Nexo пополнил парк автомобилей правоохранительных органов Германии. Водородомобили используют и власти Австралии - только в Канберре, в которой имеется всего одна водородная заправка, эксплуатируются 20 экземпляров Nexo.