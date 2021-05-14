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Нехватка микросхем в этом году обойдётся автопроизводителям в 110 млрд долларов
16:59 14.05.2021 |
Глобальная нехватка полупроводниковых микросхем в этом году обернётся для автопроизводителей упущенной выручкой в размере 110 млрд долларов. Такую оценку опубликовала консалтинговая компания AlixPartners, отмечая, что новая оценка существенно выше предыдущей оценки (61 млрд долларов). По мнению AlixPartners, кризис затронет производство 3,9 млн автомобилей.
Дефицит побудил автопроизводителей активизировать деятельность, связанную с закупками компонентов и желанием обеспечить устойчивость цепочки поставок в долгосрочной перспективе. В своё время нарушение баланса между спросом и предложением определённых видов сырья привело к повышению цен и заставило автопроизводителей заключать соглашения о прямых поставках. Сейчас автопроизводители рассматривают возможность создания прямых связей с производителями полупроводниковой продукции. Это нетипично для отрасли, поскольку в прошлом автопроизводители неохотно брали на себя долгосрочные обязательства по закупке компонентов и сырья. Однако реальный риск финансовых потерь меняет правила игры.
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