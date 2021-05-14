Китайцы раскрыли большой кроссовер на базе Volvo XC90

Китайская «дочка» Geely - фирма Lynk & Co - раскрыла большой кроссовер 09. Новинка базируется на модульной архитектуре SPA - «старшей» платформе Volvo, которая является основой XC90. Ожидается, что Lynk & Co 09 оснастят турбомотором Volvo Drive-E, а ставку сделают на умеренные и заряжаемые гибридные силовые установки.

Габаритные размеры Lynk & Co 09 не называются, но нет сомнений, что речь идёт об семиместном автомобиле длиной около пяти метров. Дизайнеры китайской марки сохранили узнаваемые фары, но в остальном сходства с другими Lynk & Co минимум, однако и у других брендов явных заимствований нет.

Похоже, что переднеприводная платформа SPA с поперечным расположением двигателя сохранится и у третьего поколения Volvo XC90, то есть Lynk & Co 09 окажется «родственником» не только нынешнего XC90, но и его преемника.

Ожидается, что китайцы позволяет покупателям «девяток» выбирать между механическим полным приводом с муфтой подключения задней оси, и электрическим полным приводом с электромотором в приводе задних колёс. Трансмиссия безальтернативна - 8-ступенчатый «автомат» Aisin.

Кроме обычных неэлектрифицированных версий предусмотрено два вида гибридных силовых установок: умеренная HEV и заряжаемая PHEV. Отдача будет варьироваться в диапазоне от 252 (обычный мотор 2.0) до 431 (связка мотора 2.0 и электродвигателя) лошадиной силы.

Публичная премьера Lynk & Co 09 состоится в ближайшее время, но дата дебюта пока не раскрывается. На внутренний китайский рынок «девятка» выйдет до конца года. На экспорт модели Lynk & Co пока поставляются не так активно, как линейка материнской фирмы Geely, но по мере расширения гаммы ситуация может измениться.