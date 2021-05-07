Citroen выпустил крошечный электрический фургон

Citroen представил электрокар My Ami Cargo, который представляет собой коммерческую версию компактного квадрицикла Citroen Ami. В салоне фургончика My Ami Cargo с восьмисильным двигателем имеется только сиденье, а ценник стартует с 6490 евро.





В ходе перевоплощения в грузопассажирский фургон Citroen Ami лишили одного сиденья, место которого занял пластиковый бокс с двухуровневым полом вместимостью до 260 литров. Его съемная крышка, которая может служить в качестве рабочей поверхности, выдерживает вес до 40 килограммов.

Еще один отсек имеется в задней части электрокара, а всего в My Ami Cargo можно разместить до 400 литров груза габаритной длиной до 1,2 метра. В салоне бюджетного фургона также предусмотрены различные углубления, кармашки, сетки и ремни для фиксации багажа. Подушек безопасности у My Ami Cargo нет, однако и максимальная скорость невелика - всего 45 километров в час.

Длина My Ami Cargo - 2,41 метра, ширина -1,39 метра, а высота - 1,52 метра

В движение автомобиль приводит тот же восьмисильный электромотор, которым оснащен Ami. Он питается от батареи емкостью 5,5 киловатт-часа, обеспечивающей до 75 километров хода. На полную зарядку от бытовой сети уйдет три часа.

В Citroen рассчитывают, что компактный фургон пригодится различным службам доставки, которые получили широкое распространение на фоне пандемии. В отличие от велосипедов, он способен защитить от дождя и даже имеет отопитель на случай холодной погоды. Кроме этого, благодаря экологичному мотору My Ami Cargo можно будет использовать для перевозки грузов на территориях предприятий и зонах, куда закрыт въезд топливным машинам.

Citroen My Ami Cargo выйдет на рынок Франции в июне нынешнего года, причем автомобиль можно будет купить сразу либо взять в долгосрочную аренду. Citroen Ami, сертифицированный как квадроцикл, был представлен в феврале прошлого года и стоит от 6090 евро.

