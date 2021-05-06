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Bentley полностью перейдёт на выпуск электромобилей к 2025 году
11:59 06.05.2021 |
Буквально за пару лет рынок автомобилей и техники сильно изменился. Теперь в почёте не тысячесильные монстры на высокооктановом топливе, а мощные электрокары. Пример тому производитель элитных автомобилей Bentley, который собирается полностью отказаться от бензиновых двигателей уже через несколько лет.
Генеральный директор автомобильного бренда Bentley Адриан Холлмарк (Adrian Hallmark) поделился планами развития автоконцерна с журналом CAR Magazine. По словам директора, компания не собирается долго тестировать новые технологии и сделает всё, чтобы в скором времени перевести весь модельный ряд на электрическую тягу. Первым в новом семействе должен стать внедорожник Bentley Electro-luxe.
Чтобы ускорить процесс перехода на новую платформу, Bentley воспользуется наработками Audi и будет строить автомобили на базе технологии Artemis под контролем концерна Volkswagen Group. Холлмарк считает, что концепция электромобилей соответствует фирменному стилю производителя эксклюзивных автомобилей - тихий, легкий, мощный и изысканный Bentley.
На данный момент инженеры обеспокоены размерами и весом литиевых батарей, поэтому новые автомобили приходится разрабатывать с поправками на снижение веса конструкции и улучшение аэродинамических качеств. Первым электромобилем компании может стать внедорожник, который, вероятно, дебютирует после гибридных моделей Flying Spur и Continental GT во второй половине 2021 года.
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