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К 2030 году количество электромобилей в мире достигнет 145 млн - МЭА
14:33 30.04.2021 |
К концу текущего десятилетия количество электрических легковых автомобилей, автобусов, фургонов и тяжелых грузовиков на дорогах достигнет 145 млн. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно «Глобальному прогнозу развития электромобилей МЭА», в том случае, если правительства активизируют свои усилия по достижению глобальных целей в области энергетики и климата, мировой парк EV может достигнуть 230 млн к концу десятилетия. В оба прогноза не включены 2-колесные транспортные средства с электроприводом (электрические велосипеды и мотоциклы популярны в Китае) и 3-колесные электромобили (широко распространены в Индии - ek.).
Базирующаяся в Париже организация сообщила, что в прошлом году в мире было зарегистрировано около трех миллионов новых EV. Это новый рекорд, который на 41% превосходит показатель 2019 г.. В результате такого скачка общее количество электромобилей на дорогах превысило 10 млн. К этой цифре добавилось около 1 млн электрических автобусов, фургонов и тяжелых грузовиков.
Отмечается, что рост продаж EV в прошлом году произошел, несмотря на 16-процентное сокращение мирового автомобильного рынка из-за последствий пандемии COVID-19.
В I квартале 2021 г. продажи EV оказались почти в два с половиной раза выше, чем за тот же период 2020 г..
«Электромобили играют незаменимую роль в достижении нулевых выбросов во всем мире, - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. - Текущие тенденции продаж весьма обнадеживают, но наши общие цели в области климата и энергетики требуют еще более быстрого освоения рынка».
Бирол призвал правительства использовать пакеты восстановления экономики после COVID, чтобы «инвестировать в производство аккумуляторов и расширение надежной зарядной инфраструктуры».
Потребительские расходы на электромобили в 2020 г. составили $120 млрд, что на 50% больше, чем в 2019 г., отмечается в отчете МЭА. При этом меры государственной поддержки, призванные стимулировать покупку и использование электромобилей, составили всего $14 млрд.
Комментируя эти показатели, в агентстве отметили, что продажи EV растут несмотря на то, что господдержка электромобильного рынка как доля от общих расходов сокращается пятый год подряд. «Даже если государственные субсидии по-прежнему важны для стимулирования внедрения электромобилей, это говорит о том, что продажи все больше зависят от выбора потребителей», - добавили в агентстве.
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