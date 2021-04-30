Honda представила новый Civic-седан

Компания Honda полностью рассекретила седан Civic одиннадцатого поколения. У него новый дизайн и кардинально измененный салон, а ещё впервые для модели доступны цифровая «приборка» и премиум-аудиосистема Bose.





Отличить новый Honda Civic от старого не составит особого труда. Ведь отправной точкой для дизайнеров экстерьера стала стилистика машины предыдущего поколения - в неё просто внесли ряд улучшений. В компании говорят, что использовали традиционный подход «максимум человека-минимум машины», согласно которому дизайн и технологии существуют не сами по себе, а для «удовлетворения потребностей водителя и пассажиров».

На практике это вылилось в более приземистый силуэт и в попытку дать застоявшемуся сегменту, что называется, «глоток свежего воздуха». Передние стойки седана чуть-чуть сдвинули к корме, удлинив таким образом капот; занизили линию остекления и расширили заднюю колею. Всю оптику, в том числе парковочные огни, перевели на светодиоды. Новый Civic действительно стал выглядеть атлетичнее, но ещё больше изменений скрывается внутри.

Кардинально пересмотренный салон выполнен в новом для компании ключе: с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем, скрытыми дефлекторами вентиляции (они находятся под декоративной накладкой с узором в виде сот) и более качественными материалами отделки. Впервые Civic можно оборудовать полностью цифровой приборной панелью на 10,2-дюйма. Вдобавок на модели дебютировали «мультимедийка» с девятидюймовым сенсорным экраном («в базе» 7-дюймовый), аудиосистема Bose с 12 динамиками и передние сиденья с новой набивкой.

Между тем базируется седан на прежней архитектуре Advanced Compatibility Engineering (ACE). Однако шасси стало жестче, и по этому показателю «одиннадцатый» Civic превосходит всех своих предшественников. Заменены передний подрамник, втулки, плюс в передних стойках установлены новые шаровые соединения. Подвеска перекалибрована в угоду комфорту. Так, плавность хода при проезде железнодорожных путей увеличилась на 20 процентов.

Гамма двигателей Civic не изменилась и состоит из двух агрегатов: «атмосферника» 2.0 (160 сил и 187 Нм) и полуторалитровой «турбочетверки» (182 силы и 240 Нм), у которой система изменения фаз VTEC отныне есть не только на впуске, но и на выпуске. Коробка в обоих случаях - клиноцепной вариатор с гидротрансформатором, электрическим насосом и функцией Step-Shift, имитирующей физические переключения при резких ускорениях. В зависимости от версии Civic будет идти с подрулевыми лепестками и тремя ездовыми профилями: ECON, Normal и Sport.

В стандартное оснащение Civic вошли комплекс систем безопасности Honda Sensing, в том числе ассистент движения в пробках, и 10 эйрбегов. Новые подушки водителя (по форме напоминает пончик) и переднего пассажира (трехкамерная) лучше контролируют положение головы при определённых типах столкновений, чтобы минимизировать риск серьезной травмы мозга. Раньше такие ставили только на Acura TLX и MDX.

Новый Honda Civic появится на американском рынке к лету. За ним последуют хэтчбек, версия Civic Si и «заряженный» Civic Type R, который, по всей видимости, окажется гибридом.







