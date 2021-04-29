Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade

В течение следующих девяти лет General Motors будет постепенно выводить из модельной линейки подконтрольных брендов автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, и к 2030 году все модели станут электрифицированными. Как сообщает Automotive News, в линейке Cadillac последней моделью с бензиновым мотором станет внедорожник Escalade.

Первыми из модельного ряда исключат XT4, XT5 и XT6 с ДВС: их снимут с производства уже к середине десятилетия. Известно, что на смену XT5 придет электрокар Lyriq, но и для XT4 и XT6 подготовят электрическую замену. Следующие на очереди в отставку - заднеприводные седаны CT4 и CT5, с которыми Cadillac попрощается в 2026-2027 годах. Соответственно, в то же время на рынок выйдут их электрические аналоги.

Дольше прочих на конвейере продержится Escalade, который заменят электрической моделью только к 2030 году. Впрочем, Cadillac намерена уже в 2024-м представить полностью электрический полноразмерный внедорожник на базе электромобиля Hummer, который станет «зеленой» альтернативой Escalade.

Еще один электрокар, который значится в планах Cadillac, - это флагманский Celestiq. Полноразмерный электроседан будет построен на масштабируемой электрической платформе и оборудован батарейной системой Ultium, разработанной совместно с LG Chem. Его премьера состоится в июле либо августе 2021 года.