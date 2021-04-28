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Opel возродил модель Manta в виде электрокара
13:25 28.04.2021 |
Компания Opel анонсировала скорый дебют рестомода Manta GSe ElektroMOD, вдохновленного классическим купе Mantа, которое выпускалось в 70-х годах прошлого века. Электрокар получил дизайн в ретро-стиле и современные технологии, например, дисплей Pixel-Vizor на месте радиаторной решетки, на который выводится различная анимация. Премьера новинки состоится 19 мая 2021 года.
От оригинального Manta электрокару достался двухдверный кузов с длинным капотом и оформление передка. Оптика современная, как и силовая установка - по предварительным данным, ее позаимствуют у Mokka-e. Вероятно, речь идет о 136-сильном электромоторе, который питает батарея емкостью 50 киловатт-часов, однако официальной информации о «начинке» Manta GSe ElektroMOD пока нет.
За основу Opel Manta GSe ElektroMOD была взята модель Manta A, которая производилась в период с 1970 по 1975 и разошлась в количестве 498,5 тысячи экземпляров. ElektroMOD в названии модели в свою очередь отсылает к экспериментальному электрокару Elektro GT, установившему несколько мировых рекордов скорости на немецкой трассе Хоккенхаймринг в 1971 году.
В прошлом году Opel сменила фирменный цвет с белого на ярко-желтый, который посчитали более узнаваемым и запоминающимся. Кроме того, этот оттенок символизирует эпоху электрификации: к 2024 году все модели марки будут электрифицированы.
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