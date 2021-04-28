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В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах
12:54 28.04.2021 |
Великобритания стала первой страной, объявившей о намерении разрешить использование беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах. При этом первые такие автомобили, возможно, появятся на дорогах общего пользования уже в этом году.
Министерство транспорта заявило, что работает над конкретной формулировкой обновления правил дорожного движения, которое обеспечит безопасное использование систем самоуправляемого движения транспортных средств. Для начала будет регламентировано использование автоматизированных систем удержания полосы движения (ALKS), которые используют датчики и программное обеспечение для удержания автомобилей в пределах полосы движения, позволяя ускоряться и тормозить без участия водителя.
Министерство уточнило, что использование ALKS будет возможно на скоростях до 60 км/ч.
По прогнозам министерства, к 2035 году функция самоуправляемого движения будет примерно у 40% новых автомобилей, поставленных на учет в Великобритании.
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