Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов

Глава Renault Лука де Мео заявил, что автопроизводитель прекратил разработку дизельных двигателей. Это означает, что компания больше не будет инвестировать средства в проекты по созданию агрегатов нового поколения, но продолжат заниматься адаптаций нынешних моторов под новый экологический стандарт Евро-7.

Как сообщает Automotive News, приоритетной задачей для автопроизводителя станет развитие гибридных и полностью электрических силовых установок.

Еще в 2020 году Renault признала двигатели на «тяжелом» топливе бесперспективными, иными словами, в компании считают, что эра дизельных двигателей внутреннего сгорания подходит к концу. Тогда же стало известно, что в течение пять лет автопроизводитель может полностью отказаться от дизелей в пользу гибридов.

Ожидается, что к 2025 году доля электрических и гибридных автомобилей Renault в общем объеме продаж достигнет 15 процентов, а к 2030 году - 30 процентов.

Ранее от разработки новых дизельных агрегатов отказались Honda, Mitsubishi, Nissan, Porsche и Volvo, а Audi пошла дальше и отказалась от создания не только классических дизельных двигателей следующего поколения, но и бензиновых. Jaguar в свою очередь намерен к 2025 году полностью перейти на электромоторы, а в Ford называют иные сроки: модельную линейку американской марки полностью электрифицируют к 2030 году.