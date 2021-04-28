Финансовые новости
- |
- 28.04.21
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
10:00 28.04.2021 |
Глава Renault Лука де Мео заявил, что автопроизводитель прекратил разработку дизельных двигателей. Это означает, что компания больше не будет инвестировать средства в проекты по созданию агрегатов нового поколения, но продолжат заниматься адаптаций нынешних моторов под новый экологический стандарт Евро-7.
Как сообщает Automotive News, приоритетной задачей для автопроизводителя станет развитие гибридных и полностью электрических силовых установок.
Еще в 2020 году Renault признала двигатели на «тяжелом» топливе бесперспективными, иными словами, в компании считают, что эра дизельных двигателей внутреннего сгорания подходит к концу. Тогда же стало известно, что в течение пять лет автопроизводитель может полностью отказаться от дизелей в пользу гибридов.
Ожидается, что к 2025 году доля электрических и гибридных автомобилей Renault в общем объеме продаж достигнет 15 процентов, а к 2030 году - 30 процентов.
Ранее от разработки новых дизельных агрегатов отказались Honda, Mitsubishi, Nissan, Porsche и Volvo, а Audi пошла дальше и отказалась от создания не только классических дизельных двигателей следующего поколения, но и бензиновых. Jaguar в свою очередь намерен к 2025 году полностью перейти на электромоторы, а в Ford называют иные сроки: модельную линейку американской марки полностью электрифицируют к 2030 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
|В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
|Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько
|Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара
|Семья лидера Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство
|В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
|Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
Это интересно
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами
|Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар