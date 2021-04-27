Honda показала дизайн интерьера будущих моделей

Компания Honda решила изменить дизайн интерьеров своих моделей и показала, в каком направлении он будет развиваться в ближайшее время. Новая концепция называется simplicity and something, то есть «простота и кое-что ещё».

По правде говоря, Honda не собирается предлагать ничего революционного. По словам Джонатана Нормана, креативного директора отдела интерьерного дизайна American Honda Motor Co., он и его команда всего лишь пересмотрели классический подход «максимум человека-минимум машины» и избавились от так называемого визуального беспорядка. Акцент в будущих «Хондах» сместится на максимизацию полезного пространства. Ну а количество «механических компонентов», то есть тех, что относятся к функционированию автомобиля, напротив, будет сведено к минимуму.

А вот так выглядит салон нынешнего Honda Civic. И разница между тем, что будет, существенная.

Основными столпами дизайн-концепции станут индивидуальность и эмоциональный отклик водителя и пассажиров - тот самый something. За это будут отвечать мельчайшие детали оформления, например, фактурный узор на селекторе трансмиссии или тщательно подобранные материалы отделки. На эскизе-примере (заглавное фото) также видно, что Honda, в отличие от других производителей, пока не собирается полностью отказываться от традиционных органов управления. По крайней мере, на блоке климат-контроля и под экраном мультимедийной системой по-прежнему расположены привычные кнопки. Дефлекторы вентиляции, как у Tesla, скрытые.

Всё это, очевидно, в первую очередь достанется автомобилям с альтернативными силовыми установками. Ведь уже к началу следующего десятилетия, по прогнозам компании, на батарейные и водородные модели будут приходиться до 40 процентов продаж на ключевых рынках (скорее всего, это США, Европа, Китай и Япония). К 2035-му их доля составит уже 80 процентов, а к 2040 году Honda будет продавать только «зеленые» машины.