Финансовые новости
- |
- 26.04.21
- |
- 21:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен гибридный кроссовер Huawei
17:41 26.04.2021 |
Гибридный кроссовер инженеры Huawei разработали совместно со специалистами технологической компании Seres, базирующейся в Калифорнии. Новинка, основанная на модели Seres SF5 образца 2019 года, получила узкую LED оптику, а также решётку радиатора в стиле сот, с расположенными по бокам светодиодными ДХО. Кроме того, автомобиль оборудовали двухцветными колесными дисками и дверными ручками, интегрированными в кузов.
Длина и ширина кроссовера составили 4700 и 1930 миллиметров. При этом колёсная база - 2875 миллиметров. Подобные габариты сопоставимы с Audi Q5. В интерьере автомобиля специалисты использовали деревянную и металлическую отделку. Кроме того, новинка получила цифровую приборную панель, двухспицевое рулевое колесо, электрический люк, в также передние сиденья с функциями обогрева, вентиляции и массажа.
Учитывая стремление Huawei к высоким технологиям, новый автомобиль оснащён самыми передовыми решениями. Кроссовер оборудован высокотехнологичной информационно-развлекательной системой, которая за несколько секунд подключается к смартфонам и способна обмениваться с ними в автоматическом режиме музыкальной подборкой или данными о навигации. Кроме того, мультимедиа снабжена аудиосистемой с 11 динамиками и двумя сабвуферами.
Среди прочего гибридный SF5 получил ультразвуковые радары и датчики, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также системы экстренного торможения, удержания в полосе и предупреждения о лобовом столкновении.
Инженеры Huawei поработали и над силовой установкой кроссовера. В результате SF5 оборудовали 1,5-литровым четырехциллиндровым бензиновым двигателем, работающим в качестве генератора для аккумуляторных батарей. Кроме того, автомобиль получил два электромотора: SEP200 спереди и силовой модуль Huawei DriveOne сзади, суммарная отдача которых составляет 551 лошадиную силу и 820 Нм. До «сотни» модель разгоняется за 4,7 секунды. На электротяге кроссовер может проехать до 180 километров, в то время как общий запас хода составляет больше 1000 километров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву
|Враги народа заканчиваются. Когда Зеленскому наскучит играться в санкции
|Позитив недели. Наш «Булат» будет мощнее и надежнее российского танка Т-90А
|Путин не ввел. Что будет с ОРДЛО без российских войск у границ Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами
|Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар
|Виртуальные гонки стали олимпийским видом спорта
Это интересно
|ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта
|В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
|Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq
|299 л.с. и три ряда сидений: представлен самый большой кроссовер Volkswagen
|Toyota представила электрический полноприводный кроссовер
|В Fortnite, Warframe, Apex Legends и Call of Duty: Warzone на Xbox теперь можно играть полностью бесплатно