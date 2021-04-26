Представлен гибридный кроссовер Huawei

Компания Huawei представила на автосалоне в Шанхае серийный гибридный кроссовер Seres Huawei Smart Selection SF5. Высокотехнологичная новинка, габариты которой сопоставимы с Audi Q5, будет доступна в нескольких флагманских магазинах бренда по цене от 33 356 долларов.





Гибридный кроссовер инженеры Huawei разработали совместно со специалистами технологической компании Seres, базирующейся в Калифорнии. Новинка, основанная на модели Seres SF5 образца 2019 года, получила узкую LED оптику, а также решётку радиатора в стиле сот, с расположенными по бокам светодиодными ДХО. Кроме того, автомобиль оборудовали двухцветными колесными дисками и дверными ручками, интегрированными в кузов.

Длина и ширина кроссовера составили 4700 и 1930 миллиметров. При этом колёсная база - 2875 миллиметров. Подобные габариты сопоставимы с Audi Q5. В интерьере автомобиля специалисты использовали деревянную и металлическую отделку. Кроме того, новинка получила цифровую приборную панель, двухспицевое рулевое колесо, электрический люк, в также передние сиденья с функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Учитывая стремление Huawei к высоким технологиям, новый автомобиль оснащён самыми передовыми решениями. Кроссовер оборудован высокотехнологичной информационно-развлекательной системой, которая за несколько секунд подключается к смартфонам и способна обмениваться с ними в автоматическом режиме музыкальной подборкой или данными о навигации. Кроме того, мультимедиа снабжена аудиосистемой с 11 динамиками и двумя сабвуферами.

Среди прочего гибридный SF5 получил ультразвуковые радары и датчики, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также системы экстренного торможения, удержания в полосе и предупреждения о лобовом столкновении.

Инженеры Huawei поработали и над силовой установкой кроссовера. В результате SF5 оборудовали 1,5-литровым четырехциллиндровым бензиновым двигателем, работающим в качестве генератора для аккумуляторных батарей. Кроме того, автомобиль получил два электромотора: SEP200 спереди и силовой модуль Huawei DriveOne сзади, суммарная отдача которых составляет 551 лошадиную силу и 820 Нм. До «сотни» модель разгоняется за 4,7 секунды. На электротяге кроссовер может проехать до 180 километров, в то время как общий запас хода составляет больше 1000 километров.