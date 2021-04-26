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Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
12:48 26.04.2021 |
Концерн Renault ограничит максимальную скорость всех моделей на отметке 180 км/ч. О введении лимита с 2022 года заявил глава французской компании Лука де Мео на ежегодном собрании акционеров. Со следующего года быстрее 180 километров в час смогут разгоняться только спорткары Alpine - их ограничения не коснутся.
Лука де Мео объяснил грядущее ограничение «максималки» стремлением Renault избежать ДТП с тяжёлыми последствиями. По статистике более 33 процентов аварий со смертельным исходом происходят на высокой скорости.
Планка в 180 километров в час - предел, но для разных моделей инженеры подберут собственные ограничения, которые могут быть ещё ниже. Например, новый Megane не сможет разгоняться свыше 160 км/ч. Кроме того, в будущем модели Renault оснастят специальными динамическими ограничителями скорости Safery Coach, то есть электронный «ошейник» будет устанавливать скоростной лимит, исходя из данных геолокации и требований дорожных знаков.
Стремление Renault ограничить максимальную скорость похоже на позицию Volvo - шведская фирма устанавливает аналогичные ограничители на свои машины с весны прошлого года. Отчасти скоростные лимиты обусловлены грядущей электрификацией - массовые автомобили без ДВС не отличаются высокой максимальной скоростью по чисто техническим причинам.
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