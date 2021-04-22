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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq

13:32 22.04.2021 |

Транспорт

Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq

 

Компания Cadillac опубликовала фотографии товарной версии электрического кроссовера Lyriq. Новинку, получившую оригинальный дизайн, 30-дюймовый экран медиасистемы, а также функцию быстрой зарядки от домашней сети, можно будет приобрести по цене от 59 990 долларов.

Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq

 

Cadillac впервые представил концепт электрокроссовера Lyriq в августе прошлого года. Прототип выполнили в футуристическом стиле, в связи с чем специалисты предрекали, что товарная версия модели претерпит существенные изменения. Однако, представленная серийная модель, показала, что электромобиль все же сохранил свою концептуальность.


Серийный Lyriq получил острые линии кузова, решетку радиатора с уникальным узором и узкую LED-оптики, а также вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, расположенные вокруг массивных воздухозаборников. Покупателям электрического кроссовера на старте продаж будут доступны два цвета кузова - «металлики» Satin Steel и Stellar Black.

Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq

 

Несмотря на сходство с прототипом, товарный электрокроссовер все же получил некоторые изменения в дизайне. В частности, модель оборудовали классическими зеркалами вместо камер, представленных на концепте. Кроме того, серийная версия получит менее габаритные колесные диски и большую площадь остекления.

Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq

 

Как и в случае с концептом, серийный Cadillac Lyriq сохранил 33-дюймовый сенсорный мультимедийный экран, который объединил в себе цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему. Кроме того, электрокроссовер получил активную систему шумоподавления, а также уникальную аудиосистему с 19 динамиками, некоторые из которых встроены в подголовники.


В движение Cadillac Lyriq будет приводить 340-сильная электрическая силовая установка, включающая аккумуляторную батарею емкостью 100 киловатт-часа. На одном заряде аккумулятора электрокроссовер будет преодолевать около 480 километров. За 10 минут зарядки электрокар сможет пополнить запас хода примерно на 120 километров. Кроме того, для серийного Lyriq доступна опция сверхбыстрой зарядки от домашней сети. При помощи специального зарядного устройства на сто километров пути электрокроссовера потребуется час зарядки от обычного бытового источника питания.

Серийное производство Cadillac Lyriq начнется в начале 2022 года. Однако первые клиенты марки смогут сделать предзаказ модели уже в конце нынешнего года. Стоимость базовой модификации электрокроссовера составит 59 990 долларов.
По материалам: Motor.ru
 

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