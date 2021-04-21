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Седан Genesis G80 стал электромобилем
13:31 21.04.2021 |
На Шанхайском автосалоне состоялась премьера первой электрической модели Genesis - седана Electrified G80. Новинка получила два электромотора, поддержку зарядки мощностью до 350 киловатт и технологию двунаправленной передачи энергии.
Седан Genesis Electrified G80 практически не отличим от топливного G80. Только вместо ДВС его приводят в движение два электромотора, каждый из которых выдает 136 киловатт (185 л.с.) и 350 Нм, а на пару - 272 киловатта (370 л.с.) и 700 Нм. В спорт-режиме четырехдверка разгоняется с места до 60 миль в час (97 километров в час) всего за 4,9 секунды - немногим быстрее машины с битурбодвигателем V6 3.5. А благодаря системе Disconnector Actuator System (DAS) электрический G80 может из полноприводного седана превращаться в моноприводный и обратно для экономии энергии.
Батарея в Electrified G80, емкость которой не названа, работает под напряжением 400/800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт. Чтобы её наполнить с 10 до 80 процентов, потребуется 22 минуты. Ожидаемая дальность хода по NEDC - 500 километров, в корейском сертификационном цикле - 427 километров. Также электрический «Дженесис» оборудован технологией двунаправленной зарядки V2L (Vehicle-to-Load), то есть к нему можно подключать внешние потребители с мощностью до 3,6 киловатта.
Вдобавок к этому, Genesis снабдил Electrified G80 системой активного шумоподавления ANC-R (Active Noise Control-Road), ранее известной как RANC; умной подвеской Preview Electronic Control Suspension (Pre-view ECS), использующей данные с передней камеры и навигации; и интегрированными в крышу солнечными панелями, подпитывающими бортовую электронику. В отделке салона применили экологические материалы и вторсырьё: окрашенную натуральными красителями кожу, шпон forged wood («прессованное дерево»), полученный из отходов мебельной промышленности, и текстиль из переработанных пластиковых бутылок.
Приоритетным рынком для Electrified G80 будет Китай, но седан всё же появится и в других странах. Однако сроки начала продаж пока не озвучены. Причем на рынке Поднебесной Genesis собирается опробовать «новую бизнес-модель»: микс из прямых продаж при поддержке доверенных агентов и онлайн-шоурумы.
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