Самый продаваемый китайский электрокар лишился крыши

Компания Wuling Automobile представила в Шанхае концептуальный кабриолет, построенный на базе Hongguang Mini EV Cabrio - самого продаваемого электрокара в стране. По данным местных СМИ, лишившийся крыши бестселлер в будущем может встать на конвейер.





Шоу-кар отличается от серийного Hongguang Mini EV не только мягкой крышей. Внешность электромобиля заметно освежили, украсив двери, корму и передок белыми вставками. Фары стали светодиодными и визуально «срослись» c заглушкой на месте решетки радиатора, зеркала заднего вида уменьшились, а колесные диски получили новый дизайн.

В салоне концептуального мини-кабриолета имеются два экрана, двухспицевый руль с усилителем и дуги безопасности за сиденьями. В оснащение электромобиля входят антиблокировочная система, системы распределения тормозных усилий и распознавания пешеходов, а также парктроник и стояночный тормоз.

Информацию о силовой установке кабриолета в Wuling пока не раскрыли. «Закрытая» версия автомобиля приводится в движение 20-сильным электромотором, разгоняющим ее до 100 километров в час. В базовой версии электрокар проезжает на одной зарядке всего 120 километров, а запас батареи можно пополнить от обычной розетки.

Hongguang Mini EV, кузов которого не достигает в длину и трех метров, был разработан совместным предприятием SAIC-GM-Wuling Automobile. В нем SAIC принадлежит доля в 51 процент, американской General Motors - 44 процента, а Wuling - оставшиеся пять процентов.

Четырехместный электрокар появился в продаже в мае 2020 года и благодаря низкой цене от 28 800 юаней ($4400 по текущему курсу), набрал популярность на рынке Китая, обогнав «Теслу». По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в январе нынешнего года в стране купили 25 778 экземпляров Hongguang Mini EV. Для сравнения, результат Tesla Model 3 составил всего 13 843 проданных автомобиля.

Вскоре электрокар появится в Европе, где получит имя FreZe Nikrob EV в честь первого российского автомобиля, известного как самобеглая коляска Яковлева-Фрезе. Выпуском электрокаров займется латвийская фирма Dartz Motorz.